Turan, sosyal medya hesabından "6. Yargı Paketi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, " Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Bülent Turan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi - Son Dakika

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