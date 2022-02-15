Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal'ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal'ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil"

15.02.2022 23:16
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal'ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili, "3 damarı açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili, "3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın durumu hakkında bilgi paylaştı. Turan, Battal'ın ameliyattan çıktığını belirterek, "3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Battal'a acil şifalar temennisinde bulunarak, "Ameliyattan bu şekilde çıkmasına memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Ailesine ve AK parti camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500

Fetani Battal, Bülent Turan, AK Parti, Bayburt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan: '(Battal'ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:14 Aracında ölü halde bulunmuştu iş insanının öncesinde kardeşini aradığı anlaşıldı: İntihar edeceğim
23:06 Taksim'de yaşanan feci kaza kameralarda! 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı
22:57 Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!
22:49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum
22:38 Efsane futbolcudan futbolseverleri üzen sözler: Kalbim düzgün çalışmıyor
22:32 Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge yaşamını yitirdi
22:32 Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek yayınladı
22:07 Şampiyonlar Ligi heyecanı geri döndü! İşte herkesin merak ettiği dev maçlarda ilk 11'ler
21:38 Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
21:13 Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 23:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal'ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement