AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten gece yarısı paylaşımı: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

BAE VE 15 TEMMUZ İLİŞKİSİ SORULDU

Program sırasında Armağan Çağlayan tarafından Özkan'a "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" ve " Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden çektiği videolar gündeme oturmuştu. O videolar bir süredir yayınlanmıyor. Bunun BAE ile yeniden kurulan ilişkilerle bir bağlantısı var mı?" soruları soruldu.

"BİZ DE BUNA İNANIYORUZ"

Özkan ise konuyla ilgili verdiği yanıtta, "15 Temmuz'un madem ki finansörü, madem ki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize "Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?" dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. " ifadelerini kullandı.

"BAE, TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYİNCE TESLİM OLDU"

Açıklamalarının devamında ise Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti." dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Cahit Özkan'ın yanıtının sosyal medyada gündem olmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gece yarısı bir paylaşımda bulunarak Özkan'ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını ifade etti.

"PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR"

Paylaşımlarında Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." dedi.