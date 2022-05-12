AK Parti heyetinden Ankara çıkartması - Son Dakika
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AK Parti heyetinden Ankara çıkartması

12.05.2022 13:30
AK Parti heyetinden Ankara çıkartması

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti teşkilatının Hazine ve Maliye Bakanlığı ziyaretinde, ekonomik gelişmeler, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleri, Karabük'e yapılan yatırım ve destekler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyarette İl Başkanı Altınöz, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ilgi ve alakalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti Teşkilatının ikinci durağı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğü oldu.

Müdür Yardımcısı Ali Keskinkılıç ile bir araya gelen AK Parti heyeti ziyarette Türkiye'nin milli kuruluşu MKE'nin yapay zeka, akıllı silah ve geleceğin teknolojileri üzerine araştırma-geliştirme faaliyetleri, milli teknoloji hamlesi ve Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı dev adımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kılıç'a teşekkür eden Altınöz, çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK

AK Parti heyetinden Ankara çıkartması
AK Parti heyetinden Ankara çıkartması

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti heyetinden Ankara çıkartması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti heyetinden Ankara çıkartması - Son Dakika
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