AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında vaatlerini anlattı. Megakentin trafik sorununu çözeceklerini ifade eden Kurum, "Trafik süresini 64 dakikayı 39 dakikaya indireceğiz. Bilim insanlarının çalıştığı projeler üstüne bu verileri veriyoruz." dedi. Kurum ayrıca, ilk yapacakları metro hattına ilişkin de bilgi vererek, "İlk yapacağımız metro hattımız Sefaköy. Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonraki ikinci hattımız ise Beylikdüzü Tüyap'a kadar uzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık metrobüse ihtiyaç kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum CNN TÜRK ekranların projelerini anlattı. Trafik sorunundan yeni ulaşım ağlarına, altyapıdan kentsel dönüşüme, şehircilik anlayışından sosyal projelere vaatlerini sıralayan Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Gittiğimiz yerlerde İstanbul'un bir değişim istediğini duyuyoruz." diyen Kurum, "Gece 3'lerde bitiyor işimiz. Biz bunu Mayıs seçimlerinde de gördük. 5 sene yok sayılmaktan, çile çekmekten yorulmuşlar ve büyük bir motivasyonla 31 Mart'a hazırlanıyorlar. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi olmaya talibiz. Ben yaptığım her görevde de buna gayret ettim. Milletin evladı, ağabeyi, kardeşi, muradı olmaya gayret ettim." ifadelerini kullandı.

"TRAFİK SÜRESİNİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"

Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Trafik süresini 64 dakikayı 39 dakikaya indireceğiz. Bilim insanlarının çalıştığı projeler üstüne bu verileri veriyoruz. Bu yakalanamaz dediğiniz zaman bunun üzerine çalışan bilim insanlarına haksızlık etmiş oluyorsunuz. Bizim ekibimiz dertliyiz, İstanbul'un sorunlarına odaklanıyoruz. 2019'da 60 kilometre ortalama trafik hızı. 45 dakikaymış seyahat süresi de.

"RAYLI SİSTEM 5 YILDA İKİ KATINA ÇIKACAK"

Raylı sistemlerde biz ilk etapta ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. Çok fonksiyonlu ve detaylı şekilde en acil, en öncelikli şey ne ise onu yapacağız. Bir şeyi yapmak için liyakatli bir çalışma lazım. Belediyenin yarısı değişmiş, yarısına yenisi gelmiş. Bunu yapabilmeniz için bu kadrolar ile çalışmanız lazım. Bu işten çıkarılanların hepsi kötü müydü? Çok fonksiyonlu detaylı düşünüyoruz. İlk yapacağımız metro hattımız Sefaköy. Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonraki ikinci hattımız ise Beylikdüzü Tüyap'a kadar uzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık metrobüse ihtiyaç kalmayacak.

Biz toplu taşımayı yaparken şehrin çeperlerini düşünmek zorundayız. Buradaki yaşam kalitesini artırmalıyız ki insanlar daha rahat yaşasın. Sultanbeyli'de Silivri'de bu hizmeti verdiğimizde İstanbul'un çeperleri ile birlikte düşünmüş olacağız. Bütüncül bir bakış. Sabiha Gökçen Kurtköy yine çok önemsediğimiz bir metro hattı.

"BİZ HEP SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Ben bu söylediğim sözleri tutmazsam tekrar aday olmam. Bu zamana kadar verdiğim sözleri tutan biriyim. 6 Şubat'ta depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek, sözünü tutan insanlar olduk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk. Biz ilk 5 yılda trafikteki yoğunluğu azaltacağımızı 10 yılda ise artık bir trafik sorunu gündem olmaktan çıkacak.

AVRUPA VE ANADOLU YAKASINA İKİ BÜYÜK TÜNEL GELİYOR

Avrupa ve Anadolu yakasına iki büyük tünel projemiz var. Avrupa'ya 88, Anadolu'ya 34 kilometrelik tüneler olacak. Dolmabahçe ve Kilyos arasında 2 proje ile birlikte Büyükdere Caddesi'ndeki sıkıntıyı aktarıyoruz, yükünü azaltıyoruz. Buradaki eziyete katlanmak zorunda bırakmıyoruz. Bir örümcek ağı gibi bu tünelleri birbirine bağlıyoruz. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. Bu Kilyos Sarıyer'deki tüneli iptal ettiler, durdurdular. Yaptığımız işi bile devam ettiremediler. Yenisahra-Bostancı etabı var. Alternatif bir yol olacak. Kadıköy'den vatandaşlarımız Bostancı sahiline ulaşabilecek.

2034 yılında Anadolu Yakasında yapacağız bir hat bu. Hafta sonları buraya gitmek bir çileye dönüyor. Sahil yoluna alternatif bir tüneli Üsküdar'dan Çubuklu'ya E-5 ve TEM'e alternatif olarak yapıyor olacağız. 5 yılda 47,5 km tünel yapacağız.

"MEVCUT YÖNETİM DE BU HİZMETLERDEN YARARLANACAK"

İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de 'Şimdi İstanbul sadece İstanbul.' Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? '2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız' dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

İstanbullular metro ile ne kadar kısa zamanlı evime giderim buna bakıyor. Gençler bu altyapıyı kim daha hızlı hazırlar bununla ilgileniyor. Mevcut yönetimin gündemleri farklı olduğu için polemik peşindeler. İstanbullular bizden İstanbul'un kaynaklarını en doğru şekilde yönetecek yönetim iradesini bekliyor. Gerçek belediyecilikle bu hizmetleri yapmamızı bekliyorlar.

"İSTANBUL'DA NÜFUS SABİT KALSIN İSTİYORUZ"

Biz İstanbul'un nüfusunun daha fazla artmasını istemiyoruz. Marmara bütününde biz bu konuyu ele alacağız. İstanbul'un nüfusu sabit kalsın istiyoruz. Ancak turist daha çok gelsin, rahat etsin istiyoruz. İstanbul'u turizmin, ekonominin merkezi olan, okuyan gençlerimizin huzurlu hissettiği bir şehir olsun istiyoruz. İstanbul'dan memleketine dönmek isteyen büyüklerimiz var ise örneğin, onları da teşvik edecek projeler üreteceğiz.

"250 BİN ARAÇLIK OTOPARK YAPACAĞIZ"

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapacağız. Otopark sorununu çözmek de çok önemli. Üstü park, altı otopark alanları yapacağız. Depremde toplanma alanları eksik. Bizim ekibimizde daha önce bu işleri yapmış, İstanbul'u bilen ekiplerle çalışıyoruz. Bir veri sunarken bu bilim insanlarının çalışmaları sonucu sunuyoruz. Nerede ihtiyaç var, nereye otopark yapılabilir. Tespitler yapılmış, saha analizleri yapılmış, bu projeler böyle hazırlandı.

Birçok uygulama var bunları tek uygulamaya geçeceğiz. Özel, kamu belediye. Tek çatı altında otoparkını bu navigasyon üzerinden bakacaksınız, o otoparkı rezerve edeceksiniz örneğin. Dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok hizmeti tek uygulamada veriyor olacağız. İnsanlar evlerinin önüne araçlarını park ediyorlar, Mevcut yönetim oradan bile para alıyor. İs-Park otopark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız.

İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU

İstanbul'da kayıtlı 19 bin taksi var. Beceriksiz yönetim anlayışı ile esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getirdi. Bir kere sorunun niye olduğunu anlamak lazım. Bizim bu sorunu çözmek için veriye dayalı konuşmamız lazım. Taksici mesela diyor ki evinin önünden neden almıyorsun dediğinizde. Bizim önce sahadaki sorunu tespit etmemiz lazım. Sen yol yapmazsan, toplu taşımada yapılması gerekeni yapmazsan trafik olacak. Hepsi birbiri ile bağlantılı. Tek merkezden tüm uygulamaları yönetiyor olacağız.

Şu an Uber hizmeti alacaksınız örneğin başka bir uygulamadan, İBB'den bir hizmet alacaksınız başka bir uygulamadan. Bunların hepsini tek çatı altına toplayacağız. Bu uygulama ile verileri de denetleyeceğiz.

"SİLİVRİ'YE METROBÜSÜ GÖTÜRECEĞİZ"

Konfor ve güveni artırmak için her yıl araçlarımızı yenileyeceğiz. Her yıl düzenli olarak bu araçları İstanbulumuza kazandıracağız. Her yıl 100 metrobüs, 250 yeni otobüsü halkımıza kazandıracağız. Silivri'ye metrobüsü götüreceğiz. Şehrin çeperindeki imkanları artıracağımız projeleri ortaya koyacağız.

İSTANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANACAK?

İstanbul bir deprem şehri. Burada bulunan 600 bin konut acil dönüşmesi gereken konutlar. Siz soruna karşı duyarsız kalmaz ve bir irade ortaya koyarsanız gereğini yaparsınız. Biz diyoruz ki 650 bin konutu 5 yılda yenileyelim. Kiptaş ile 300 bin konut yapacağız. Yarısı bizden kampanyası ile. 250 bin konutumuzu da yerinde dönüştüreceğiz. Buna ilaveten 100 bin sosyal konut yapıyoruz. Bunları uygun bedeller ile kiralayacağız. İstanbul'un ayakta kalması lazım."