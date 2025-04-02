AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba - Son Dakika
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Politika

AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Emrecan Akın, Ramazan Bayramı'nın bitiminde işlettiği restoranın sosyal medya hesabından bira fotoğrafı paylaşarak tartışma yarattı. Akın, kendisine yöneltilen eleştirilere ise ''Bu benim işim, yapmak zorundayım. Kim ne derse desin, umurumda değil'' yanıtını verdi.

02.04.2025 11:33
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı olan Emrecan Akın'ın Ramazan Bayramı'nın bitiminde işlettiği restoranın sosyal medya hesabından bira fotoğrafı paylaşması büyük tartışma yarattı. AK Partili çevrelerce sert bir dille eleştirilen Akın, paylaşımına "Klasik Ramazan bitiş hikayemizi hatırlayalım. Hoş geldin 11 ay" notunu düştü.

"KİM NE DERSE DESİN, UMRUMDA DEĞİL"

Paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan Akın, kendisine tepki gösterenlere "Bu benim işim, yapmak zorundayım. Milletvekili ve il başkanı beni tanıyor. Kim ne derse desin, umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.

İşte büyük tartışma yaratan o paylaşım;

AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

Ramazan Bayramı, Sosyal Medya, Gökçeada, AK Parti, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Özcan Kuvan:
    Zaten biri ne demişti vakti zamanında. Onlar içiyor ama onlar AKP li onlar ayyaş değil demişti :)) her şeyi kendilerine ne güzel yontuyorlar kendileri yapınca sevap kendinden olmayan yapınca tu kaka :(( 452 29 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    yaw adama akp li ne karisiyirsunuz, akp li içiyorsa haram değildir , aksini iddia edenn varsa teroristtir, pardon bu aralar teroristte değildir ne olsun acaba haaa buldum dij güçtür ya. da CHPkk lidir dur chpkk da olmadı Chp lidir, 450 13 Yanıtla
  • kadir kınay:
    İçki satmak içmek Akplilere serbest sana bana günah onlar ayrıcalıklı zumre 347 19 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    CHP OLSAYDI KIYAMET KOPARDI ŞİMDİ:) 339 15 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    yeter olum karismayin kimseye 55 62 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Ak çımar olduğu için buna herşey mübah. Ama başkası yapsaydı, halkı alenen dinden soğutma, dinimizi alenen küçük düşürme gibi vs vs gibi tutuklanırdı. 106 10 Yanıtla
  • Engin Engo:
    BUNLARIN GÜNAH İŞLEMEDİĞİNİ DÜŞÜNEN MİLYONLARCA SÜPERZEKA İNSANIMIZ VAR =)=) 90 7 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    mahalleyi öfkelendirmek için mi, günah yazılmaz ruhsatlı işyerimi 50 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZ ZATEN BILIYORUZ SIZ BUSUNUZ 43 4 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Adam siyasetinde ticaretini yapıyor belliki kimene kardeşim 23 15 Yanıtla
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