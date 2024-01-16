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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi - Son Dakika
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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yaptığı açıklamada, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini belirtti. Kılıç, "En son geçen hafta pazar günü gerçekleşecek görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" diye konuştu.

16.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 15:48
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Partisinin genel merkezinde bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.

"HEYETLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER KESİLDİ"

Kılıç, yaptığı açıklamada "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN KONYA'YI MI İSTEDİLER?

İttifak pazarlığında AK Parti'den Konya'yı istedikleri iddialarına da yanıt veren Kılıç, "AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istemedik. Bizden duymadıklarınıza inanmayın. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek gibi bir talep gelirse, elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik" dedi.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç

İŞBİRLİĞİNE KAPILARI AÇIK TUTTULAR

Açıklamasının devamında ittifak kapılarını açık tuttuklarını vurgulayan Kılıç, " Siyaset, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz, duruşumuzun bir şeyler almak, istemek şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur" şeklinde konuştu.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
YORUMLAR (7)
  • SERKAN 06: Bunlar milleti dinden soğuttu üstadım, Cumaya bile gitmiyorum artık 40 47
  • SERKAN 06: O kadar yolsuzluk, o kadar adam kayırma, torpil, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı yaşatan bir hükümete destek ver sonra ittifaktan çık, o kadar kul hakkı ile nasıl devam edecek yeniden refah partisi 47 31 Yanıtla
  • Serkan Basar: peki koyunun bir bacağını sana versem ? ne dersin ? 26 16 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Yav ne lafı dolandırıp duruyorsunuz belliki bir pazarlık var siz çok istediniz ötekiklerde az verdi bir süre sonra ortayı bulup anlaşacaksınız. 31 1 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Merhabalar, akşam 8 i bekleyin asperekas haberler vermeyin Herşey bu akşam belli olucak. Emekli beklemede 10 0 Yanıtla
  • Coronaci : Cok gereklide deiil bence isabet olmus 2 0 Yanıtla
  • mr pıtırcık: NE BEKLIYORSUN KI KULLAN AT 2 0 Yanıtla

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