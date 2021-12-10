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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından "Dünya İnsan Hakları Günü" programı - Son Dakika

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından "Dünya İnsan Hakları Günü" programı

10.12.2021 14:39
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından "Dünya İnsan Hakları Günü" programı

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Daha Adil Bir Dünya" temalı program düzenlendi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Daha Adil Bir Dünya" temalı program düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın ortalarında olunmasına rağmen insan haklarının ana unsuru olan insanı yeniden düşünmek ve konuşmak durumunda olduklarını, bunun her alanda ilerleyen ve gelişen bir dünya için büyük bir ayıp olduğunu söyledi.

"Kaç devletin kaç zirvesi hangi ekonomik konular dalgalarda gitmiş bir çocuk canının borcunu öder?" diye soran Usta, güçlülerin toplantılarda aldıkları onca karara rağmen Akdeniz'in göç yolunda dünyaya gözlerini açan bir bebeğe vatan sunamadığını belirtti.

Usta, "Bugün biz yine soruyoruz, 'bir bebeğin anavatanı dalgalar, yurdu bir deniz botu mudur?' Kısacası insanı şu koca aleme sığdıramayan bu çağ, masum bir nefeste hepimize varlık sınavı sunuyor. İnsanın onurunu insanı beslemekle tartanlardan, bedeni candan işkenceyle bıraktıranlardan insan olmayı beklemek mümkün müdür? Bizim çökmeyen dizlerimiz ve göğe kalkan başlarımız onurumuza teminattır. Sayısız cana dil olmak, dilsizin halinden anlamaktır." diye konuştu.

Acının mesafesi olmadığını bildiklerini ve çağıranı duymanın boyunlarının borcu olarak gördüklerini ifade eden Usta, her bir çağrıya yetişmek istediklerini, bu nedenle her bir kadına, gence, çocuğa, engelliye kısacası her bir bireye gönül kapılarını açtıklarını söyledi.

Usta, reformist anlayışla geliştirdikleri demokrasi ile özgürlüklerin AK Parti'nin en güçlü yanı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti.

"Mücadeleye, daha çok çalışmaya, üretmeye, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemize, milletimize, insana hizmet etmeye devam edeceğiz. Sevgiyle merhametle, dünyanın yaralarını sarıp sarmalayıp, iyileştireceğiz. İyileşenlerin duaları kalkanımız, zırhımız olur, yolumuza devam ederiz. Medeniyetimiz ve inancımız ile dünyaya rehber oluruz. 'Asıl serhat insandır' diyerek sınırlarımızı aşar, karanlıkları aydınlatır, müjde oluruz."

"Artık milletimizin haklar setini zenginleştiren bir Türkiye var"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da dünyadaki savaşların özellikle sivil kayıplara sebep olduğunu belirterek, bu konuda uluslararası kurumların çabalarının yetersiz kaldığını, birçok yerde çocuklar ve kadınların hayat hakkının korunması ve eğitim ile sağlık imkanlarına erişiminin büyük bir kırılganlık içinde olduğunu ifade etti.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarına farklı bir ağırlık kazandırdıklarını anlatan Çavuşoğlu, tüm vatandaşların insan olmalarından kaynaklanan temel haklarını güvenle kullanmalarını kolaylaştıracak duyarlılığa sahip olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, tüm dünyada İslamofobinin yayıldığına da dikkati çekerek "Bu, artık küresel ölçekte bir mücadelenin zorunlu olduğu günümüzdeki en önemli insan hakları ihlali alanlarından biri. İslamofobik olayların kayda geçirilmesi, raporlanması, izlenmesi ve mağdurlara psikolojik ve hukuki destek verilmesi için mücadele stratejilerine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin son 19 yılda insan haklarıyla ilgili yasal alt yapısını güçlendirdiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'de sistematik hak ihlallerinden, işkenceden, kötü muameleden bahsetmek olası değildir. Görevini kötüye kullanan varsa da hakkında derhal işlem tesis edilmektedir. Türkiye'nin yakın geçmişinde cezaevlerinde yaşanan olaylar hafızalardaki canlılığını koruyor. Bugün artık cezaevleri üzüntü verici olaylarla gündeme gelmiyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı ile artık milletimizin haklar setini zenginleştiren bir Türkiye var."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından 'Dünya İnsan Hakları Günü' programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından "Dünya İnsan Hakları Günü" programı - Son Dakika
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