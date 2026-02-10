AK Parti İstanbul'da farkı açıyor! İbre tersine mi döndü? Anketlerde çarpıcı sonuçlar - Son Dakika
AK Parti İstanbul'da farkı açıyor! İbre tersine mi döndü? Anketlerde çarpıcı sonuçlar

AK Parti İstanbul\'da farkı açıyor! İbre tersine mi döndü? Anketlerde çarpıcı sonuçlar
10.02.2026 11:11
Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, iki dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde olan CHP'ye soğuk duş niteliğinde sonuçlar geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, son İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı. Özdemir, AK Parti'nin İstanbul'da arayı kapattıklarını belirterek, tablonun son yerel seçimlere oranla ciddi oranda değiştiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı bir programda son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Özdemir'in açıkladığı verilere göre, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 yerel seçimlerinde yüzde 39,6 olan oy oranının, Nisan 2025'te yüzde 35,5'e gerilediği, güncel durumda ise yüzde 41,7'ye çıktığı ifade edildi.

'DAHA DA YUKARIYA ÇIKACAĞIZ'

İbrenin tersine döndüğünü belirten Özdemir, "Göreve geldiğimizde sadece AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6. Cumhur İttifakı ortaklarımız burada yok. Şu anda 36,2'ye yükselmiş durumdayız. İnanıyoruz ki ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde rakipsiz olan AK Partimiz arayı açacaktır.

OY ORTALAMASI YÜKSELDİ

İBB anketimizde ise seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz. İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Politika, İstanbul, AK Parti, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul'da farkı açıyor! İbre tersine mi döndü? Anketlerde çarpıcı sonuçlar - Son Dakika

