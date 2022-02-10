Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına AK Parti'den çok sert tepki geldi.
Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarında sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şunları söyledi: "CHP lideri Kılıçdaroğlu, her videoda adeta skandal başka bir kurmacayla karşımıza çıkıyor. Önce sahte belgeyle trollere taş çıkarttı. Sonra geceliği 100.000 liralık odadan yaptığı konuşma, partililerince ifşa edildi. Şimdi de adeta provakatif cümlelerle algı peşine düştü."
Açıklamalarına başka bir tweet'te devam eden Kabaktepe, "Birileri Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiyor olmasın? Zira ortaya koymaya çalıştığı bu gündemler kendisini parti içerisindeki adaylık yarışında zayıf duruma düşürüyor. Bizden söylemesi..." dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na manidar gönderme: Birileri CHP liderine operasyon çekiyor olmasın? - Son Dakika