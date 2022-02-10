Üye Girişi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na manidar gönderme: Birileri CHP liderine operasyon çekiyor olmasın? - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na manidar gönderme: Birileri CHP liderine operasyon çekiyor olmasın?

10.02.2022 15:20
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na manidar gönderme: Birileri CHP liderine operasyon çekiyor olmasın?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını zamlar geri çekilene kadar ödemeyeceğini açıklamasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi. Kabaktepe, "Sahte belgeyle trollere taş çıkarttı, sonra geceliği 100 bin liralık odadan yaptığı konuşma partililerince ifşa edildi. Birileri Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiyor olmasın? Zira ortaya koymaya çalıştığı bu gündemler kendisini parti içerisindeki adaylık yarışında zayıf duruma düşürüyor." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

"PROVAKATİF CÜMLELERLE ALGI PEŞİNE DÜŞTÜ"

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarında sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şunları söyledi: "CHP lideri Kılıçdaroğlu, her videoda adeta skandal başka bir kurmacayla karşımıza çıkıyor. Önce sahte belgeyle trollere taş çıkarttı. Sonra geceliği 100.000 liralık odadan yaptığı konuşma, partililerince ifşa edildi. Şimdi de adeta provakatif cümlelerle algı peşine düştü."

"BU GÜNDEMLER KENDİSİNİ ADAYLIK YARIŞINDA ZAYIF DURUMA DÜŞÜRÜYOR"

Açıklamalarına başka bir tweet'te devam eden Kabaktepe, "Birileri Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiyor olmasın? Zira ortaya koymaya çalıştığı bu gündemler kendisini parti içerisindeki adaylık yarışında zayıf duruma düşürüyor. Bizden söylemesi..." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na manidar gönderme: Birileri CHP liderine operasyon çekiyor olmasın?
YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na manidar gönderme: Birileri CHP liderine operasyon çekiyor olmasın? - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
15:19 Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim
15:16 Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na manidar gönderme: Birileri CHP liderine operasyon çekiyor olmasın? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement