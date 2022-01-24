AK Parti İzmir'den Sedef Akbaş'a suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, bir televizyon programının yayını sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanlığından geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve parti yöneticileri, İzmir Adliyesine giderek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz"

Suç duyurusu sonrası basın açıklaması yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'nin adeta yayın organı haline gelen televizyonun ekranlarında sistematik olarak partimize, genel başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendirmez" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükatan, Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişli, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan da katıldı. - İZMİR