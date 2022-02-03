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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Narlıdere Belediye Başkanı Engin'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Narlıdere Belediye Başkanı Engin'i ziyaret etti

03.02.2022 17:46
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Narlıdere Belediye Başkanı Engin'i ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Narlıdere'de ilçe belediyesinin hazırladığı kentsel dönüşüm projesinin örnek bir işbirliğiyle hayata geçirileceğini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Narlıdere'de ilçe belediyesinin hazırladığı kentsel dönüşüm projesinin örnek bir işbirliğiyle hayata geçirileceğini belirtti.

Narlıdere'deki temasları kapsamında partisinin ilçe başkanlığı ve ilçe meydanındaki AK noktayı ziyaret eden Sürekli, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı yapılan ziyaretin ardından açıklama yapan Sürekli, Narlıdere'de 4 mahalleyi kapsayan 5 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesinin yapılacağını hatırlattı.

Sürekli, şu bilgileri verdi:

"Bu projeyi Narlıdere Belediyesi çizdi ve planlarını hazırladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı ve destek verdi. Bu konuda örnek bir işbirliğini İzmir'e gösteriyoruz. Devamında da bu projeyle ilgili ne varsa destek olacağız. İzmir'e hakikaten örnek olacak bir proje hayata geçiyor. Diğer ilçelerde de bunun devamını bekliyoruz." dedi.

Projenin hayata geçmesi noktasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve milletvekillerinin de destek olduğunu aktaran Sürekli, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin kentsel dönüşüm alanının imar planına açtığı davanın bu tip projeleri sekteye uğratmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Sürekli, şunları kaydetti:

"Odaların sık sık böyle güzel projelere dava açarak sekteye uğratmalarına karşıyız. Bu planda eksiksiz çalışıldı ve halk memnun. Odanın dava açmasını doğru bulmuyorum. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Kararı mahkemeler verecek, kararına saygılıyız."

"Bu işbirliği sürecek"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte imar planı çalışması yaptıklarını anlatan Engin, "Planlar onaylandı. Askı süreleri bitti. Şimdi onların uygulama aşamaların yine işbirliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Bu işbirliği sürecek." diye konuştu.

Belediye olarak planlarına sahip çıkacaklarını da aktaran Engin, mahkeme sonucu iptal yönünde olursa gerekçeleri ortadan kaldırarak planı uygulamaya sokacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyarete AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Metin Yıldırım da katıldı.

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Narlıdere, Hisarcık, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Narlıdere Belediye Başkanı Engin'i ziyaret etti - Son Dakika


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