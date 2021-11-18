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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti

18.11.2021 21:54
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 64 yaşındaki İmran Kılıç, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefat haberini alan AK Parti'li isimler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Kılıç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz İmran Kılıç Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.


AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti - Son Dakika
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