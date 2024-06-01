AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

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AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleşen kampında ele alınacak konulardan biri de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dikkat çektiği doğurganlık oranındaki azalma olacak. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde doğum oranları ve nüfus üzerine etkinlik düzenlenecek.

01.06.2024 15:08  Güncelleme: 15:23
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AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başladı. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kampta, yerel seçim sonuçları ve parti çalışmaları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan kamp, Genel merkez çalışmalarına ilişkin oturumla devam etti. Erdoğan konuşmasında, "31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım. Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık" ifadelerine yer verdi.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

2 gün sürecek kampta Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, İçişleri, Milli Eğitim Bakanları sunum gerçekleştirecek. Kamp, genel istişare ve değerlendirmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Haziran Pazar günü yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

DOĞUM ORANLARININ AZALMA NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK

Kamp sürecinde ele alınacak ana konulardan biri de doğurganlık oranındaki azalma olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde doğum oranları ve nüfus üzerine etkinlik düzenlenecek. Doğum oranlarının azalma nedenleri araştırılacak.Kadın doğum uzmanı Prof . Dr. İnci Kahyaoğlu Türkiye'nin doğum oranında yaşanan azalmaya dikkat çekecek. Program kapsamında Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da doğurganlık hızının en düşük olduğu illerle ilgili çalışmaları aktaracak.

Etkinliğe MYK, MKYK üyeleri, kurucu üyeler, merkez disiplin kurulu üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, 28'nci dönem kadın milletvekilleri, birim başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları MYK ve MKYK üyeleri katılacak.

AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

"BİZ BU TABLOYU GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN 3 ÇOCUK TAVSİYESİNDE BULUNUYORDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık hızının gerilemesine ilişkin şunları söylemişti: "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor."

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AK Parti kampta! Erdoğan\'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

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Son Dakika Politika AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender seker: Boş yapmayın millet karnını doyuramıyor 54 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: ekonomi kötü millet evlenemiyo yada bakamagacağı için çocuk yapmıyo demezler suç yine bizde 52 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Eşine, seni saraylarda yaşatacam deyip sözünü tutan tek erkek. 37 1 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Evlenip ev duzmek cocugun oldugu zaman masraflarini karsilamagim gittikce zorlastigi bir ulkede 16 1 Yanıtla
  • Harun Çelik: Millet doğurduğuna bakamıyor hayat size güzel valla 15 1 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Nedenlerini araştırmayın boşuna. Ekonomik kriz yüzünden millet dünyaya çocuk getirmiyor. 13 1 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Bir paket çocuk bezi 1000 tl üzeri.Diğerlerini saymıyorum 6 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İnsanlar bakamayacagı çocuğu yapmak istemiyor.srn ekonomiyi iyileştir insanların gelecek korkusu olmasınnbak nasıl artacak 5 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Yahu Siz Şakamısınız bir mama olmuş 400 500 he bide bimde var o daha ucuzdu 5 1 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT: Sayende, millet çocuk yapmaktan korkar oldu. Rızkı veren Elbette Allah ama adaletli dağıtımın olmadığı yerde ... 2 0 Yanıtla
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