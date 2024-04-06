AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek

CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti'de özeleştiri süreci başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatı vermesinin ardından harekete geçen AK Partili kurmaylar, 81 ilde yapılacak araştırma için 3 kritik soru hazırladı.
Bu doğrultuda 81 ilde sahaya inecek ekipler; büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin AK Parti'ye neden oy vermediğine dair bir anket çalışması yürütecek. Yapılacak anket çalışmasının iskeleti 'Ne beklentiniz var?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' sorularından oluşacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizen Erdoğan, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.
Sandıktan çıkan sonucun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etmişti: "Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dahil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum."
Son Dakika › Politika › AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek - Son Dakika
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kadir Gecesi'nde ilçede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Başkan Mehmet Bayram vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yeni seçilen başkan Mehmet Bayram'a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.
Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı. AK Parti'nin adayı olarak yeniden seçilen Tokdemir'e mazbata programında, AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ve ilçe teşkilat yöneticileri eşlik etti. Tokdemir, seçimlerde destek olanlara teşekkür etti ve Balaban tarafından tebrik edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kısa süreli bir kriz yaşandı. İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından yürüyüşüne devam etti.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti. Yurdunuseven ziyarette, İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
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