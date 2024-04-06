AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek

AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek

31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan AK Parti, bunun nedenlerini araştırmak için sahaya iniyor. 81 ilde yapılacak araştırmada vatandaşlara "Ne beklentiniz var, AK Parti belediyesinden memnun muydunuz, Neden sandığa gitmediniz?" soruları yöneltilecek. Araştırmadan çıkacak sonuç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne rapor olarak sunulacak.

06.04.2024 11:55  Güncelleme: 12:25
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CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti'de özeleştiri süreci başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatı vermesinin ardından harekete geçen AK Partili kurmaylar, 81 ilde yapılacak araştırma için 3 kritik soru hazırladı.

"NEDEN SANDIĞA GİTMEDİNİZ?"

Bu doğrultuda 81 ilde sahaya inecek ekipler; büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin AK Parti'ye neden oy vermediğine dair bir anket çalışması yürütecek. Yapılacak anket çalışmasının iskeleti 'Ne beklentiniz var?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' sorularından oluşacak.

ERDOĞAN UYARDI: BU MİSALİ ERİMEYE DEVAM EDERİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizen Erdoğan, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.

"BU MASANIN ETRAFINDA OTURAN HİÇBİR ARKADAŞIM..."

Sandıktan çıkan sonucun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etmişti: "Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dahil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum."

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yusuf Gümüşsoy: 1 İsraille olan ticari ilişkiler 2 Yüksek enflasyon ekonomi alım gücünün düşmesi 3 Düşük emekli maaşı 4 Halktan uzak kibirli yöneticiler ilk 4 madde bu şekilde. 83 2 Yanıtla huseyin ergun: İsrail işi Yeniden Refahın sallaması.israil nüfusunun üçte biri müslüman araplardan yani filistinlilerden oluşuyor. Onlarla da mı ticareti keselim. Ayrıca İsraile ticareti yapanların çoğu daha çok musevi kökenli TC vatandaşları. İsraile satmak ama onlardan almamak daha mantıklı değil mi? Duygular mantığın önüne geçtiğinde daha çok hata yapılır 0 0
  • Ankara null: pahalilik dusuk maaslar emeklilik 49 2 Yanıtla
  • Aytekin İslamoğlu: Öncelikle özüne dönmelisin akp genel başkanlığından ayrılıp ülkenin cumhurbaşkanlığı görevine geçmeli ,Senin gölgende beslenen leş kargalarından silkelenmen gerekir,mülteci sorununu çözmesi gerekir,dünyayı ben yarattım düşüncesini bırakması gerekir diğer siyasi partilerle daha ılımlı olması gerekir,yargıya baskıyı bırakman gerekir 40 1 Yanıtla
  • Davut Çağlar: ADALET ADALET ADALET 33 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Sandığa gitmediler diyerekmi avunuyorsunuz. Sizin partililer mi gitmedi. Şuna millet uyandı diyelim 23 4 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı: Umarım bize de sorar siniz!!! 17 1 Yanıtla
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Enflasyona ezildik, üstüne birde kredi kartlarında taksitleri kapatıp faizlerini yükselttin, zaten herkesin kredi kartı borcu en az maaşını iki katı, anca asgariyi ödüyorduk, şimdi sadece faiz öderiz, sayenizde her ay günahımızı çoğalttık paşam. (ömrümde ilk defa kredi kartına mecbur kaldım) 15 0 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: 1-Hayat pahalılığı. 2_Asiri faiz 3_kibirlilik 4-Adam kayırma 5-en önemlisi DUSUK EMEKLİ MAASİ Memura işçiye verdim emekliye 10.000 TL ye mahkum etti. oy kaybı küskün emekli 5 2 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: 1-EV KIRALARINA TAVAN KOTA VE KIRA ARTIŞ % TAVAN VE ALTI OLMALI,PİYASALARDAKİ ARTIŞ HIZINI DURDURUP URUNLERDE 00 INDIRIM EVI OLMAYANA EV KIRA MIKTARI TAKSITLE VERIN, 2-EMEKLI DUSUK MAAŞ 17.50OTL VE DIGER SGK VE BAGJURKU EMEKLİYE 30BIN TL VE MEMUR EMEKLISININ SEYYANEN VERILMEYEN 8077 TL ZAMMI VERILMELI 3-VATANDASIN EMEKLININ BIR KEREYE MAHSUS ICRALARININ KAPATILIP HUZURU SAGLANMALI 1 1 Yanıtla
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