AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı

Politika

Dün sabah saatlerinde CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışmada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanına yaklaşmak isteyen İzmit Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin arbede esnasında yere düşüp yuvarlandığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

ÖZÜR DİLEDİ: ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM

Yerde debelendiği görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür dileyen Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşerilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ancak AK Parti, İbrahim Efe'nin özrünü yeterli bulmadı ve disiplin soruşturması başlattı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "İzmit'te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.