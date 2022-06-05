AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI

05.06.2022 00:29
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI

AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve AK Parti'li milletvekilleri, siyasete ara vererek futbol maçı yaptı.

AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve AK Parti'li milletvekilleri, siyasete ara vererek futbol maçı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın takımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun takımını 7-3 mağlup etti.

AK Parti kampı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bazı milletvekilleri toplantıdan arta kalan zamanda futbol maçı yaptı. Maç için halı sahaya gelen Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, "Benim olduğum yerde her zaman iddia vardır, merak etmeyin. Maçtan sonra görüşelim, kazanan dostluk olsun" dedi. Bakan Varank ise "İddia yok bizde, biz sahada konuşuruz, maçtan önce konuşmayız. Beni kaleye koymayın" diyerek espri yaptı. Maçı izlemek için gelen Bakan Çavuşoğlu da "Sahada fazla oyuncu var, meclis takımı, uzun süredir antrenmansız olduğum için oynamadım, gelecek sene inşallah" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN VARANK'A: İDDİA YOKMUŞ, NESİNE OYNUYORSUNUZ?

Basın mensuplarının 'iddia yok' demesi üzerine Bakan Varank'a seslenen Çavuşoğlu, "Mustafa Varank, nesine oynuyorsunuz, iddia yokmuş" diyerek espri yaptı. Varank ise "Sen bir üst tura geçtiğin için yenen seninle oynayacak Sayın Bakanım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Kamera olmayınca daha farklı oynuyorlar. Yayınlamayın, montaj derim çok yakından çektiniz" diyerek basın mensuplarını gülümsetti. Çavuşoğlu, Cahit Özkan'a da, "Cahit sen bu futboldan vazgeç, başka bir spora geçelim birader, golfe başlayalım" diyerek seslendi.

'HER YERDE ATAKSIN, BURADA FAZLA DEFANS OYNUYORSUN'

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Alpay Özalan'a da laf atarak, "Alpay pas vermiyor bize. Alpay ağabeycim sen sosyal medyada, her yerde ataksın burada fazla defans oynuyorsun. Gelecek sene beraber oynayacağız sana duvar pası yapacağım" dedi.

Bakan Varank'ın takımı maça iddialı başlarken, kıran kırana geçen mücadelede her iki takım da çok sayıda gol attı. Varank'ın takımı, Bakan Karaismailoğlu'nun takımını 7-3 yendi. Maçın ardından Bakan Karaismailoğlu, "Dostluk kazandı, ben golleri sayamadım" dedi.

'YENİLENLER NE HİSSEDİYOR'

Bakan Varank ise "Maçı 7-3 biz kazandık. Tabii AK Parti kamplarının klasiği futbol maçları. Oynamak önemli; ama yenen takımda oynamak daha önemli. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele etti. Mavi takım kazandı, peki yenilenler ne hissediyor. Yeneriz umudu ile maçı 20 dakika da uzattılar ama yenemediler" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

Bakanların konuşması

Maçtan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera:  Şaduman UNUTMAZ- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, -


AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI
YORUMLAR
500
Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, siyasete futbol arası verdi Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, siyasete futbol arası verdi AK Parti İzmir İstişare ve Değerlendirme Kampında yeni projeler AK Parti İzmir İstişare ve Değerlendirme Kampında yeni projeler
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:59:13. #1.11#
SON DAKİKA: AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPINDA BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ HALI SAHA MAÇI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement