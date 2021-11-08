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AK Parti'li Akbaşoğlu: Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmeli - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmeli

08.11.2021 15:07
AK Parti'li Akbaşoğlu: Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmeli

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Gereğini yaparak Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Gereğini yaparak Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir. Türk siyasi tarihinde eşine rastlanmayan, kendisini feda eden bir şehide açıkça anasına, bacısına küfreden bir kişinin Gazi Meclisin çatısı altında bulunması mümkün değildir" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesinin, gündemi değiştirdiğini söyledi. Yaşanan hadisenin herkesi üzdüğünü belirten Akbaşoğlu, "Bu ifadeler asla ve kata kabul edilemez. Bağrı yanmış, teröristlerce paramparça edilmiş bir şehidimiz söz konusuyken, bununla ilgili şehidimizin bacısına ilişkin apaçık Lütfü Türkkan tarafından küfredildiği duyuldu. Türkkan'ın Grup Başkanvekilliğinden istifa ettirilerek, samimiyetsizce bu olayın üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez. Çünkü, Türkkan genel başkanından ve kendi kamuoyundan özür diledi ama rencide ettiği şehit yakınları ve şehidimizden özür dilemedi. Yapılması gereken, Meral Akşener'in bu kişiyi partiden ihracı ile ilgili disiplin kurullarını devreye sokmasıydı. Üç gün oldu daha bir işlem duyulmadı görülmedi" dedi.

Akbaşoğlu, bu olayın kabul edilmeyeceğini belirterek, "Gereğini yaparak Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir. Bu şekilde İYİ Parti'nin kurumsal kimliği, tavrı hem de milletimizin beklentisi yerine gelebilir. Sayın Meral Akşener'in de kamuoyuna bir açıklama yapması acil olarak beklenmektedir. Türk siyasi tarihinde eşine rastlanmayan, kendisini feda eden bir şehide açıkça anasına, bacısına küfreden bir kişinin Gazi Meclisin çatısı altında bulunması mümkün değildir. Bunun gereği yapılmalıdır" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP TEPKİSİ

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu gönderdiği mektubu basın mensuplarına göstererek, "İçler acısı bir durumu göstermektedir.  Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere Türkiye'nin iç meselesi olan bu hadiseyi şikayet ederek, gammazlamaya çalışıyor. Siyaseten ihanet olarak nitelendirilebilecek bir tutum ve davranışı ortaya koyuyor. Bu mektup tarihin önünde çöp sepetine atılmış bir mektuptur. Milletimiz asla bu anlayışa geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu: Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmeli - Son Dakika
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