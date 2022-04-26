AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: "Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: "Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek"

26.04.2022 17:09
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: "Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Osman Kavala'nın mahkum olduğu karara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Osman Kavala'nın mahkum olduğu karara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek." dedi.

Akbaşoğlu, CHP'li Özel'in, "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Türkiye'nin stratejik yatırımlarını, eserlerini engellemek için uluslararası mahfillerce harekete geçirilen Gezi vandallığının, çevrecilik adı altında millete, devlete ve çevreye büyük zarar verdiğini belirten Akbaoğlu, "Mahkeme kararı üzerinden milletimizi ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza tehdit dili, milli iradeye tehdit dilidir. Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecektir. 'Ant olsun, ant olsun, ant olsun.' Uluslararası mahfillerin tetikçiliğine soyunan sizlere, arkanızda bulunan uluslararası mahfillere de bu millet gereken cevabı mutlaka verecek. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP'li Özgür Özel'den Gezi Parkı Davası kararlarından sonra ilk tepki: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür CHP'li Özgür Özel'den Gezi Parkı Davası kararlarından sonra ilk tepki: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür Avukatlardan Gezi Davası İçin Adalet Nöbeti. CHP'li Özel: 'Biz Bu Diktatörü, Gezi Ruhuyla Bir Kez Daha Yeneceğiz' Avukatlardan Gezi Davası İçin Adalet Nöbeti. CHP'li Özel: 'Biz Bu Diktatörü, Gezi Ruhuyla Bir Kez Daha Yeneceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Kavala, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: 'Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek' - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:18:08. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan CHP'li Özel'e: "Bu tehdit diline gerekli cevap mutlaka verilecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement