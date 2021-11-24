AK Parti'li Akbay: Bu şovlar, hukuk dışı uygulamalar için perde - Son Dakika

BOLU Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Akbay, kentte yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili yargıya başvurduklarını belirterek, "Meselenin az sayıdaki resmi kayıtlarda 181 yabancı uyruklu kişiden elde edilecek belediye geliri olmadığını, bu şovların devasa arazi satışları ve artık mahalle aralarına kadar taşan bir kısım hukuk dışı uygulama ve tavırlarını gizlemek için bir perde olarak kullandığını gayet iyi biliyoruz" dedi.

Bolu Belediye Meclisi toplantısında, önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesini ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Bolu'da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL, yabancılardan 2,5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4,5 TL, yabancılar ise 4,5 dolar ödeyecek.

'BOLU TARİHİNE UTANÇ OLARAK KAYDEDİLDİ'İçişleri Bakanlığı, kararla ilgili soruşturma başlatırken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da resen inceleme başlattığını duyurdu. Bolu Belediye Meclisi'nin kararına bir tepki de AK Parti'li meclis üyelerinden geldi. Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Akbay, kararın Bolu tarihine utanç olarak kaydolduğunu belirterek, "Çok net söyleyelim; bu kararı alan, alınma sürecine katkıda bulunan kişilerin tamamı Bolu tarihine bir utanç olarak kaydedilmiştir" dedi.'GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİL'Kentte yabancı uyruklu yalnızca 181 kişinin su aboneliği olduğunu belirten Akbay, "Şov ve şımarıklıkta sınır tanımayan belediye başkanı bilmelidir ki gittiği yol, yol değildir. İcraat makamının imkanları ile kendini kaybettiği kesin olan bu şahsın, insanlığını da kaybettiği ortadadır. Meselenin az sayıdaki resmi kayıtlarda 181 yabancı uyruklu kişiden elde edilecek belediye geliri olmadığını, bu şovların devasa arazi satışları ve artık mahalle aralarına kadar taşan bir kısım hukuk dışı uygulama ve tavırlarını gizlemek için bir perde olarak kullandığını gayet iyi biliyoruz. Buradan, haddini bilmez bu kişinin peşine takılıp, sorgulamadan, her şeye onay veren arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bu şahsın gerçek yüzünü, en yakınında olan 3 belediye meclis üyesi yol yakınken görmüş ve istifa ederek bu şahsın günahlarına ortak olmak istememişlerdir" diye konuştu.'2 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİ TEBRİK EDİYORUM'

Akbay, Başkan Tanju Özcan'ı eleştirerek, "Yine yapılan oylamada en azından çekimser oy kullanan 2 CHP'li meclis üyesini vicdanları ile hareket ettikleri için tebrik ediyorum. Başlattığımız ve sonuna kadar sürdüreceğimiz yargı sürecinin sonunda bu şahısla aynı fiillerin içinde olduğunuzu idrak etmeniz sizin için sadece bir pişmanlık olacaktır. Ne şahsen ne de başkan sıfatıyla kendisinden başka kimseye faydası olmayan bu şahsın, kirini örtmek için kurduğu bu basit oyuna alet olmayınız, sizi bir kez daha haktan ve adaletten yana olmaya davet ediyoruz. Bolu Belediye Başkanı görsel olarak olmasa da söylemleriyle ırkçılığın heykelini Bolu'ya dikmiştir. Hiç kimsenin endişesi olmasın, ne Bolu ne de Bolu Belediyesi sahipsiz değildir" dedi.