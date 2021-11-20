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AK Parti'li Ala, partisinin teşkilat içi eğitimle örnek olacak siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Ala, partisinin teşkilat içi eğitimle örnek olacak siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi Açıklaması

20.11.2021 13:49
AK Parti'li Ala, partisinin teşkilat içi eğitimle örnek olacak siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi Açıklaması

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, teşkilat içi eğitim programıyla partisinin örnek olacak bir siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, teşkilat içi eğitim programıyla partisinin örnek olacak bir siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Bursa Eğitim Programı"nda gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye çapında başlattığı teşkilat içi eğitim programının Bursa ayağının başladığını söyledi.

AK Parti teşkilatı mensuplarıyla programda bir araya geldiklerini belirten Ala, "AK Parti Genel Merkezi'nden siyasi arkadaşlar, genel başkan yardımcıları, önceki dönemlerde önemli görevlerde bulunmuş bakanlar ya da başka pozisyonlarda görev almış arkadaşlar katılıyor. Kendi alanlarında uzmanlaşmış, söz sahibi olan uzmanları, teşkilat mensuplarıyla buluşturuyoruz ve Türkiye'nin, bölgenin meselelerini burada enine boyuna tartışıyoruz." dedi.

İki gün sürecek programın interaktif şekilde devam ettiğini dile getiren Ala, şunları kaydetti:

"Herkesin katkıda bulunabildiği, program sonunda buraya geldiğinden daha fazla bilgiyle, değerlendirme ve muhakeme imkanıyla dönebildiği bir program. O bakımdan sadece partimizin değil, aynı zamanda ülkemizin de lehine değerlendirmeler, düşünceler, sonuçlar üretebilecek.

Arkadaşlarımız, her konuyu enine boyuna tartışma imkanı buluyor. Uzmanlar, her konuda teşkilat mensuplarımıza kendi birikimlerini aktarma fırsatı buluyor. Teşkilatlarımız, aldıkları bilgileri, değerlendirmeleri, bütün hücrelerine kadar memleketimizin her bölgesine, köşesine taşıma fırsatı buluyor. AK Parti, yine örnek olacak bir siyasi faaliyet ortaya koyuyor."

Ala, programın hayırlı olmasını temenni ederek, programda ortaya konacak değerlendirmelerin millete güzel fikirler olarak döneceğini sözlerine ekledi.

AK Parti'li Ala, partisinin teşkilat içi eğitimle örnek olacak siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi Açıklaması
AK Parti'li Ala, partisinin teşkilat içi eğitimle örnek olacak siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi Açıklaması

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, Merinos, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ala, partisinin teşkilat içi eğitimle örnek olacak siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Ala, partisinin teşkilat içi eğitimle örnek olacak siyasi faaliyet ortaya koyduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika
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