AK Parti'li Aydemir: "Bize itimadın sonucudur bu üçlü zirve" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Bize itimadın sonucudur bu üçlü zirve"

10.03.2022 12:51
AK Parti'li Aydemir: "Bize itimadın sonucudur bu üçlü zirve"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının Türkiye'ye itimadın bir sonucu olduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının Türkiye'ye itimadın bir sonucu olduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun şikayeti üzerine, Yenikapı- Hacıosman metro hattındaki 4. Levent durağında tartıştığı özel güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını belirterek, "Niye, 'Benimle ilgilenmiyor' diyerek. Bu sebepten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki görevine son verdirtiyor. Bu, çok düşük bir yaklaşım. Bu, insanlığa sığmayacak bir hal. Bunun ifadesiyle, onun işine son verene ne demeli?" değerlendirmesinde bulundu.

"6 artı bire bakın hiçbirisinden buna dönük hiçbir açıklama yok" ifadesini kullanan Aydemir, "Biz, dünyada bütün insanlar huzur üzere yaşasınlar diye gayret sarf ederken, onlar kendi ülkelerindeki insanların işsiz, aşsız kalmalarına göz yumuyorlar, sebep oluyorlar. Bir milletvekili kendisiyle ilgilenilmedi diye bir insanın işine son verdirtir mi?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına işaret eden Aydemir, "Bu, Türkiye'nin dünyada çok güvenilir bir ülke olduğunu birinci elden gösteren karinedir. Çünkü bize itimadın sonucudur bu üçlü zirve." diye konuştu.

Bu görüşmelerden sonra Rusya Ukrayna savaşının hız keseceğini umduklarını söyleyen Aydemir, "Barışa çok daha hızlı adımlarla yürünecektir. Buna vesile olacağını düşünüyorum. Bunun işaretleri de veriliyor zaten." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu konudaki duruşuna dikkati çeken Aydemir, "İnşallah oradan barış üzere bir karar çıkacaktır. En azından yumuşayan bir hava cari oldu. Bundan sonrası için ümitvar olmamızı gerektiren bir haldir." yorumunu yaptı.

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Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Son dakika haberleri... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Milletvekili, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Bize itimadın sonucudur bu üçlü zirve' - Son Dakika


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