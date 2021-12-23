AK Parti'li Canikli: Bu sistemde zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmekte - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nde mevduat sahibi, enflasyon oranından daha düşük orandaki politika faizi oranında garantili faiz geliri elde etmektedir. Kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde de mevduat sahibine, aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmaktadır. Bu sistemde gariban, döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Canikli, "Bu sistemin temel araçlarından birisi, döviz tevdiat hesabını vadeli TL mevduat hesabına dönüştüren kişiye, vade başı ile vade sonu arasındaki kur farkının, vade sonunda hesaplanan faiz tutarından büyük olması halinde aradaki farkın Hazine tarafından ödenmesidir. İlk bakışta, kur farkının faiz tutarını aşan kısmının, Hazine tarafından, vadeli TL hesap sahibi olan kişiye ödendiği gibi bir görüntü ortaya çıksa da gerçek tablo çok farklıdır. Bu sistem yerine, reel faizin 0, nominal faizin enflasyon oranı kadar olduğu geleneksel faiz politikasının uygulandığı bir sistem yürütülmüş olsaydı, vadeli TL mevduat sahibi vade sonunda, enflasyon oranı kadar garantili bir faiz geliri elde edecekti. Yeni sistemde ise aynı mevduat sahibi, enflasyon oranından daha düşük orandaki politika faizi oranında garantili faiz geliri elde etmektedir. Kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde de mevduat sahibine, aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmaktadır" dedi.

'YATIRIMCININ FİNANSMAN YÜKÜ DÜŞECEKTİR'Sistemi rakamlarla anlatan Canikli, "Varsayalım ki enflasyon oranı yüzde 21, politika faiz oranı yüzde 14, 12 aylık dönemdeki kur değişim oranı a) yüzde 12, b) yüzde 16 olsun. Geleneksel faiz politikasının uygulandığı sistemde, bankada 100 bin TL mevduatı olan bir kişi dönem sonunda, garantili olarak 21 bin TL faiz geliri elde edecektir. Eğer devlet, yatırımları teşvik etmek amacıyla, yatırımcının finansman maliyetinin bir bölümünü üstlenmek ve sübvanse etmek istiyorsa, bu tutar Hazine tarafından yatırımcıya ödenecektir. Diyelim ki devlet, yüzde 21'lik faiz oranının yüzde 7'lik kısmını sübvanse etmek istesin. Bu durumda yatırımcıya Hazine'den 7 bin TL ödeme yapılacaktır. Yatırımcının finansman yükü de yüzde 21'den yüzde 14'e düşmüş olacaktır" ifadelerini kullandı.'ARADAKİ FARK HAZİNE TARAFINDAN ÖDENECEKTİR'Canikli, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nde ise, aynı mevduat sahibinin 12 aylık dönemde garantili olarak 14 bin TL faiz geliri elde edeceğini vurgulayarak, "Eğer a) şıkkı gerçekleşirse, yani 12 aylık dönemde dolar kuru yüzde 12 oranında artarsa, 12 bin TL'lik kur farkı ortaya çıkacaktır. 12 bin TL'lik kur farkı, 14 bin TL'lik garantili faizden küçük olduğu için Hazine tarafından mevduat sahibine ödeme yapılmayacaktır. Yatırımcı, politika faiz oranı olan yüzde 14'lük orandan kredi kullanacağı için de yatırımcıya Hazine'den ayrıca bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Eğer b) şıkkı gerçekleşirse, yani 12 aylık dönemde dolar kuru yüzde 16 oranında artar ise 16 bin TL'lik kur farkı ortaya çıkacaktır. 16 bin TL'lik kur farkı, faiz gelirinden büyük olduğu için aradaki fark olan 2 bin TL, Hazine tarafından mevduat sahibine ödenecektir. Yatırımcı bu sistemde, politika faiz oranı olan yüzde 14 üzerinden, yani enflasyon oranından 7 puan daha düşük bir oranda kredi kullanacağı için Hazine tarafından yatırımcıya herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır" dedi. 'MEVDUAT SAHİBİ, YATIRIMCIYI SÜBVANSE ETMEKTE'

Canikli, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nde, yatırımcıya aktarılacak finansman desteğinin Hazine tarafından değil bu sistem tarafından karşılanacağını vurgulayarak, "Bu sistemde kur farkının faiz gelirinden yüksek olması nedeniyle, mevduat sahibine Hazine tarafından aktarılan kaynak, esasında, yatırımcıya fiilen aktarılan finansman desteğine dönüşmektedir. Özetlemek gerekirse, bu sistemde gariban, döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmektedir" ifadelerini kullandı.