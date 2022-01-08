AK Parti'li Dağ: 'Barınamıyoruz' diyen öğrenci görmüyoruz - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki Atatürk Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle akşam yemeği yedi. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Dağ, "Bu sene başında yurtlarda yoğunluk söz konusu olsa da bakanlığımız kısa sürede çözüm ortaya koydu ve şu anda yurtlarımız tam kapasite çalışma içinde. 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri Allah'a şükür görmüyoruz" dedi.

İzmir'e gelen AK Parti'li Hamza Dağ, Balçova ilçesi İnciraltı semtindeki KYK'da kalan öğrencilerle bir araya gelerek, akşam yemeği yedi. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Dağ, yemek sonrası masa tenisi oynadı. Öğrencilerin taleplerini en kısa zamanda yerine getireceğini belirten Dağ, "Bu yurt benim de öğrencilik döneminden bugüne İzmir'e üniversitelerimize hizmet veren bir yurt. Son dönemlerde çok güzel tadilatlardan geçti ve eski halinden çok farklı bir yüze kavuştu. Zaten bu memnuniyeti de öğrencilerimizin ifadelerinden de aldık. Bunun için de ben, İzmir il müdürümüze, KYK yurt müdürümüze ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarları döneminde kredi yurtlara çok önem verdik ve birçok yurt hayata geçirdik. Bu sene başında öğrencilerin iki dönem gelmesiyle yurtlarda bir yoğunluk söz konusu olsa da bakanlığımız çok kısa sürede çözüm ortaya koydu ve şu anda yurtlarımız tam kapasite çalışma içinde. 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri Allah'a şükür görmüyoruz" diye konuştu.