Üye Girişi
AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması

12.02.2022 19:32
AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgenin turizm potansiyelini daha fazla artıracağını düşündüğünü söyledi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgenin turizm potansiyelini daha fazla artıracağını düşündüğünü söyledi.

Yazıcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, ardından esnafı ziyaret etti. Fındıklı ilçesinde basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Yazıcı, daha sonra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Hayati Yazıcı, AA muhabirine, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında çalışmaların son hızla devam ettiğini aktardı. Mükemmel bir havalimanı yapıldığına dikkati çeken Yazıcı, "Pist uzunluğu 3 bin metre. Uluslararası her nitelikte uçakların inip kalkacağı bir havalimanı." dedi.

Yazıcı, eksiklerin tamamlanmaya devam ettiğini dile getirerek "Henüz bir tarih belirlenmedi. Nisan veya mayıs ayı gibi, 2022 yılının ilk yarısı içerisinde hizmete girecek. Rize'ye, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis, gurur verici tesislerden birisi. Bölgemizin turizm potansiyelini daha fazla artıracaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Rize Artvin Havalimanı, Hayati Yazıcı, AK Parti, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 19:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement