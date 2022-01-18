AK Parti'li Keşir: 21 bin 176 kadın eğitim hayatına tekrar başladı - Son Dakika

İZMİR'de konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, yürütülen projelerle yaklaşık 17 bini lise olmak üzere 21 bin 176 kadının eğitim hayatına tekrar başladığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı, kadın sivil toplum kuruluşları buluşması düzenledi. Buluşmaya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile çok sayıda kadın katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların en az liseye kadar okumasının oldukça önemli olduğunu belirterek, "Liseyi bitiren kadınlar, üniversite hayali de kurar. Yeni gelen bir sistem nedeniyle açık öğretimden lise 2,5 yılda bitiyor. Lisenin başından başlayan bir kadın, 2,5 yıl sonra üniversite okuyabilecek. Biz inanıyoruz ki; çok daha fazla başvuru olacak. Bu işte 'büyük Türkiye' demek" dedi.

'MAKASI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ'Eğitimini yarım bırakan kadınların eğitim hayatına tekrar başlaması için çalışma yaptıklarını vurgulayan Keşir, "10-12 kişi bir araya gelince halk eğitimde kurs açtırılıyor. Halbuki siz bu sayıyı tamamlayınca sadece el işi değil, matematik kursu da İngilizce kursu da açtırabilirsiniz. Kadınlar, okullar başladıklarında temel derslerini halk eğitim kurslarında sınıf açtırarak halk eğitimden ders alabilir. 1 kişi bile bize gelip 'şu dersi almak istiyorum ama başkasını bulamadım' derse, mahalle mahalle gezip katılacak kişiler, bulup sınıf açtıracağız. Kadınların kaçırdığı fırsat eşitliğini yakalamalarını istiyoruz. Kız çocuklarının okumasındaki en büyük etken anneler. Çünkü kendisi okuyamamıştır ve kızı okusun ister. O annelerin de okumasını istiyoruz. Kadınların siyasi katılımı da eğitimde fırsat eşitliği olmadan olmuyor. Eğitimde kadına makası kapattırırsanız, iş gücünde de siyasi karar almada da kadınların varlığı artar. Şu anda çok büyük bir makas var ve bu makası kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.'PROJE BİZİM İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ'Kadının iki şekilde güçlendirilebileceğini kaydeden Keşir, bunların eğitimde fırsat eşitliği ve kadının üretimini ekonomiye katmak olduğunu belirterek "Hükümetimizin verdiği teşvikleri kullanan kadınların ilham verici hikayelerini görünce hayret içinde kalıyoruz. Bakanlığın verdiği bir 'mikro kredi' var. Bu kredi sadece ormanla ilgili değil, köylülere her alanda destek veriyoruz" dedi. Kadınların her alanda söz sahibi olmasını istediklerini vurgulayan Keşir "Bizim 'Büyük Türkiye' hayalimiz var ama bunu da biliyoruz ki; kadınların emeği olmadan 'Büyük Türkiye' hayaline ulaşamayız. Bu proje, bizim için oldukça önemli. Özellikle lise eğitimini yarım bırakmakta olan kadınlar var. Ondan öncesi, lise eğitimine başlayamamış birçok kadın var. Kimi terör nedeniyle göçmüş, kimisi erken evlenmiş, kimisi çok istese de başka sebepler nedeniyle okuyamamış. Biz o kadınlarla tanıştık" diye konuştu. Keşir, yürütülen projelerle yaklaşık 17 bini lise olmak üzere 21 bin 176 kadının eğitim hayatına tekrar başladığını söyledi.'KADIN EMEĞİ TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİ BULUŞMALARI' TOPLANTISINA KATILDI

Keşir, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen '81 ilde kadın emeği Türkiye'nin istikbali buluşmaları' toplantısına da katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız ve çok sayıda kadının da yer aldığı toplantıda, çeşitli kurumlardan yetkililer kadınlara yönelik teşvikleri anlattı. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün moderatörlüğünü yaptığı toplantıda girişimci kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.