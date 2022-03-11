AK Parti'li Keşir, Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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AK Parti'li Keşir, Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle buluştu

11.03.2022 12:45
AK Parti'li Keşir, Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sivil toplum kuruluşlarının şehri en iyi tanıyan, sorunlarını en iyi bilen ve fedakarca çalışmalar yapan kuruluşlar olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sivil toplum kuruluşlarının şehri en iyi tanıyan, sorunlarını en iyi bilen ve fedakarca çalışmalar yapan kuruluşlar olduğunu söyledi.

Keşir, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Tesisleri'nde, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Keşir, çok önemsedikleri ve sevdikleri Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın, geleneğe sahip bir teşkilat olduğunu ifade eden Keşir, şöyle konuştu:

"Bizler de 20 yıllık bir geleneği olan bu teşkilatta görev aldık. Bizler 'neler yapabiliriz' diye sorduğumuzda, kamunun kadınlar lehine verdiği hibe ve fonların arzu ettiğimiz oranda bilinir ve kullanılır olmadığını gördük sahada. Dedik ki illere gidelim, teşkilat toplantımızı yapalım, görev dağılımlarımızı yapalım. 2023 yolunda kararlı ve azimli bir teşkilatımız var ve onlarla yol haritasını konuşacağız. Bunun dışında halka açık toplantılarda kamunun sağladığı hibe ve fonların kadınlar lehine olanlarını paylaşacağız. Şanlıurfa'da bazı kadınlarımızın bağ ve bahçelerdeki üretimine şahidiz ama fırsat arayan kadınlara bir kapı aralayalım toplantımızda. Zaten şehre ilk geldiğimizde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basınla buluşuyoruz. Çünkü sivil toplum kuruluşları şehri en iyi tanıyan, sorunlarını en iyi bilen, fedakarca yaptıkları çalışmalar var. Bu toplantılarda hem onları dinleyelim, şehrin bir fotoğrafını çekelim hem de sorun alanı olarak gördükleri varsa cevabı paylaşalım yoksa notumuzu alalım dönelim Ankara'da dersimizi çalışalım ve dönelim. Bugün de böyle bir toplantıyı organize ettik."

Konuşmasının ardından Keşir, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ile Zemzem Gülender Açanal, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven ile partililer katıldı.

AK Parti'li Keşir, Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle buluştu

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Sivil Toplum Kuruluşları, Ayşe Keşir, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Keşir, Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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