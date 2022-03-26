Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu

26.03.2022 14:53
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın geleceğine damga vuracak Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve bir dizi programa katılmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bursa'nın tarihi bölgelerini gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı gezide, Numan Kurtulmuş Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra vatandaşlarla birlikte sancak nöbetindeki askerlerin değişim törenini ilgiyle takip eden Kurtulmuş, Tophane Meydanı'nda da gezerek Bursa manzarasını izledi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra Sümbüllü Bahçe Konağı'na geçti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın geleceğine damga vuracak vizyon projesi olan 'Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' hakkında misafirlere sunum yaptı. Projenin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, "Yıkımların ardından çevre düzenlemesi ve mevcut binaların uygun hale getirilmesi çalışmalarına başladık. 500 araçlık bir otopark oluşturulacak. Bursalı vatandaşlardan çok olumlu görüşler alıyoruz. Birçok kişi 'Buranın böyle olduğunun farkında değildik' dedi. Bursalılar bölgeyi yeniden keşfediyor. Bölgede 21 tane cami bulunuyor. Bunlardan en önemli Bursa Ulu Camii. Koza Han da Hanlar Bölgesi'nin en kıymetli yapılarından birisidir. Hanlar Bölgesi çalışmaları çerçevesinde İpek Han meydanı, Pirinç Han meydanı gibi çeşitli meydanlar oluşturulacak" dedi.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra Üftade Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, türbe çevresi ve sur etrafındaki düzenleme çalışmaları hakkında misafirleri bilgilendirdi. - BURSA

Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu
Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu

YORUMLAR
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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Açıklaması NUMAN KURTULMUŞ TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR - TAMAMI FTP'DE NUMAN KURTULMUŞ TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR - TAMAMI FTP'DE Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş'tan Bursa'da tarih turu - Son Dakika


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