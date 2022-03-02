AK Parti'li Özkan: CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanması önemli - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Özkan: CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanması önemli

02.03.2022 16:55
AK Parti'li Özkan: CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanması önemli

AK Partili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Parti'nin HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması için "evet" oyu kullanmasının, millet açısından önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, PKK'lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında fotoğrafı çıkan ardından da vekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel'le ilgili konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ'YE TEŞEKKÜR

Özkan, CHP ve İYİ Parti'nin, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin "evet" oyu kullanmasının, millet açısından önemli olduğunu söyledi. Özkan, Semra Güzel'in savunmasını gerçekleştiren HDP'li Hakkı Saruhan Oluç'un konuşmasıyla ilgili "HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç'un hiçbir şekilde Semra Güzel'in suç teşkil eden, milletimizin vicdanını sarsan, kardeşlik hukukumuzu tehdit eden bu eylemleri hakkında herhangi bir savunma yapmamış olması ve kendi siyasi parti programını milletimizle paylaşmaya gayret etmesi HDP'nin de Semra Güzel'in eylemlerini tasvip ettiğini göstermiştir. Adeta Saruhan Oluç'un savunması Semra Güzel'in eylemlerinin suç teşkil ettiğine ilişkin bir ikrar mahiyetinde olmuştur" diye konuştu.

"YOLUNU KAYBETMİŞLERİ GÖRÜYORUZ"

AK Partili Özkan, 6 siyasi partinin bir araya gelmesine ilişkin "CHP'nin kurmay zekasıyla onun öncülüğünde ve onun masasına meze olan diğer yeni yetme siyasi partiler ve yolunu kaybetmişleri görüyoruz. Açıkçası orada bir siyasi parti olarak vatandaşla gönül köprüsü kurmuş ve vatandaşımız nezdinde karşılığı olan herhangi bir siyasi partiden bahsetmek mümkün değil. Tebrik etmek lazım; bir ülkede başbakanlık yapacaksın, sözüm ona yeri geldiği zaman 'Ben bütün siyasi hayatımı CHP'ye karşı mücadele vererek geçirdim' diyeceksin sonra da CHP'nin kurmay aklıyla kurulmuş olan, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıktan beslenen masanın üzerinde meze olacaksın. Tabi ki sözümüz Ahmet Davutoğlu'na" dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Semra Güzel, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan: CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanması önemli - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:50 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özkan: CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanması önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement