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AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki Açıklaması

07.01.2022 16:15
AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Denizli Mavi Konak'ta gazetecilerle bir araya gelen Özkan, AK Parti hükümetlerinin haber alma hak ve özgürlüğünün geliştirilmesi ve hür basının önündeki engellerin kaldırılması adına birçok reformu hayata geçirdiğini, teknolojik değişmelerin basın alanında yeni yasal düzenlemeleri gerekli kıldığını ifade etti.

Türkiye'nin bir muhalefet sorunu olduğunu öne süren Özkan, muhalefetin ülke düşmanlarıyla da ittifak yapan bir anlayışta olduğunu savundu. Özkan, CHP'nin gençlerin kendi dini, değerleri ve inancını öğrenmesini engellemeye çalıştığını iddia ederek Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş döneminde Kur'an-ı Kerim eğitimine yönelik sözlerinin de bunun bir göstergesi olduğunu ileri sürdü. Özkan, şöyle konuştu:

"Çıkıp Meclis'te vatandaşlarımızın çocuklarına okul öncesi eğitim kurumlarında Kur'an öğretilmesini yobazlıkla suçlamasını kınıyoruz. Bunun kabulü mümkün değil. 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmak' hesabıyla bu ülkenin ve milletin gözünün içine baka baka milletimizin değerlerine hakaret eden, inancını yobazlıkla suçlayan bu Özgül Özel'i ve CHP'yi milletimize şikayet ediyoruz. Bunları asla affetmeyeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i konuyla ilgili uyardığını ancak bunun yeterli olmadığını da dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgül Özel'i çağırıp 'Sen nasıl böyle konuşuyorsun?' demesi yetmez. Eğer helalleşme istiyorsan Bay Kemal, o zaman milletimizin değerlerine hakaret eden Özgül Özel'e CHP'nin tüzüğüne göre gerekli soruşturmayı başlat, biz de senin helalleşmedeki samimiyetini görelim."

AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki Açıklaması
AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki Açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Cahit Özkan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki Açıklaması - Son Dakika
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