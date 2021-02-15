AK Parti'li Şahin: Yalan bunların ağzına yuva yapmış - Son Dakika
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AK Parti'li Şahin: Yalan bunların ağzına yuva yapmış

AK Parti'li Şahin: Yalan bunların ağzına yuva yapmış

15.02.2021 18:27

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, terörle mücadelede azim ve kararlılıklarının bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek, "Sırtını PKK'ya yaslayan PKK'nın siyasi uzantıları, bir de hiç utanmadan, arlanmadan, alçakça bu saldırı nedeniyle devletimizi suçluyorlar.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, terörle mücadelede azim ve kararlılıklarının bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek, "Sırtını PKK'ya yaslayan PKK'nın siyasi uzantıları, bir de hiç utanmadan, arlanmadan, alçakça bu saldırı nedeniyle devletimizi suçluyorlar. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, doğru bir tek ifadeleri yok" dedi.

AK Parti Ankara 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi, Altındağ Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduktan sonra Gara şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu. Kongreye katılan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen 13 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi. Terörle mücadelede azim ve kararlığın bugün her zamankinden daha fazla olduğunu, terörün kökünü kurutana dek, bu topraklardan söküp atana dek mücadelenin devam edeceğini kaydeden Şahin, "Sırtını PKK'ya yaslayan PKK'nın siyasi uzantıları, bir de hiç utanmadan, arlanmadan, alçakça bu saldırı nedeniyle devletimizi suçluyorlar. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, doğru bir tek ifadeleri yok. Hiçbirinin ağzından PKK için 'terör örgütü' ifadesini duymuyorsunuz. Hiçbirinin, adını vererek PKK'yı lanetlediğini duymuyorsunuz. Hiçbirisinin terörün gerçek adını zikretmediğini görüyorsunuz. Kundaktaki bebekleri, oyun çağındaki çocukları, hemşirelerimizi, doktorlarımızı, öğretmenlerimizi şehit eden bölücü hain terör örgütünü biz bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

'PKK KÖŞEYE SIKIŞTI'Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık ve gizli ittifak yapanları, PKK'ya 'terörist' diyemeyenleri, hain saldırıya sesiz kalanları not ettiklerini vurgulayan Şahin, "Aziz milletimiz bunlarla ilgili takdiri değerlendirmeyi basiretiyle, ferasetiyle yapacaktır. Gereğini yerine getirecektir. Artık PKK köşeye sıkıştı. Bu artık can havliyle gerçekleştirdiği son saldırıları, son hamleleri. İnşallah askerimizin, polisimizin, korucularımızın fedakerane mücadeleleriyle de bu mücadelede muvaffakiyet kazanacağımıza canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KADINLARI DEĞERLENDİREMEYEN SİYASİ GÜCÜN ŞANSI YOKBu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği bir video mesaj da salonda yayımlandı. Erdoğan mesajında, kalenin içerden fethedileceğini ifade ederek, "Sizler hanımları ikna ettiğinizde onlar beyleri ikna etmenin yolunu zaten bulur. Kadınların potansiyelini ve gücünü hakkıyla değerlendiremeyen bir siyasi gücün bu ülkede başarı şansı yoktur. Kadınları siyasette bir vitrin malzemesi olarak görenlerin akıbeti hüsranla sonuçlanmaya mahkümdur. Bizim kadınlarımızı siyasette ve hayatın her alanında gereken yere getirme mücadelemiz samimi bir mücadeledir" dedi.'AİLE ÜZERİNDE OYNANAN OYUN KISMEN BAŞARILI OLDU'AK Parti kadın kollarının en önemli görevlerinden birisinin de ailenin korunması ve geliştirilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün batı dünyası aile kurumuna sahip çıkmadığı ve hatta bilerek kökünden yıktığı için temelleri çatırdıyor. Aileyi değersiz hale getiren toplumlar madde bağımlılığından şiddete ve nesillerin devamlılığının kesintiye uğramasına kadar pek çok tehditle karşı karşıyadır. Giderek yoğun şekilde aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırıya maruz kalmamızın gerisindeki sebeplerden biri de budur. Gençlerimizin önüne rol model olarak çıkarılan örneklere baktığımızda bu gerçeği çok daha iyi görüyoruz. Özellikle medya yoluyla yansıtılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin hepsi önce aileyi hedef alıyor. Medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin sürekli cazip gösterilmesi bilinçli bir tercihtir. İstediğiniz gibi yoğurabilmek için önce bireyi ailesinden koparmanız gerekiyor. 'Tabuları yıkmak' klişesi altında pazarlanan tün davranış kalıpları bireyi bu kıvama getirmeyi amaçlıyor. Milletimizin üzerinde uzunca bir zamandır oynanan bu oyunun kısmen de başarı kazandığını kabul etmek zorundayız. AK Parti olarak hükümetimizle ve teşkilatımızla bu oyunun önüne geçmek için tüm gücümüzle çalışmak mecburiyetindeyiz."

Kaynak: DHA
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Fatih Şahin, AK Parti, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Şahin: Yalan bunların ağzına yuva yapmış - Son Dakika


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