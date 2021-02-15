AK Parti'li Şahin: Yalan bunların ağzına yuva yapmış

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, terörle mücadelede azim ve kararlılıklarının bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek, "Sırtını PKK'ya yaslayan PKK'nın siyasi uzantıları, bir de hiç utanmadan, arlanmadan, alçakça bu saldırı nedeniyle devletimizi suçluyorlar. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, doğru bir tek ifadeleri yok" dedi.

AK Parti Ankara 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi, Altındağ Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduktan sonra Gara şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu. Kongreye katılan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen 13 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi. Terörle mücadelede azim ve kararlığın bugün her zamankinden daha fazla olduğunu, terörün kökünü kurutana dek, bu topraklardan söküp atana dek mücadelenin devam edeceğini kaydeden Şahin, "Sırtını PKK'ya yaslayan PKK'nın siyasi uzantıları, bir de hiç utanmadan, arlanmadan, alçakça bu saldırı nedeniyle devletimizi suçluyorlar. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, doğru bir tek ifadeleri yok. Hiçbirinin ağzından PKK için 'terör örgütü' ifadesini duymuyorsunuz. Hiçbirinin, adını vererek PKK'yı lanetlediğini duymuyorsunuz. Hiçbirisinin terörün gerçek adını zikretmediğini görüyorsunuz. Kundaktaki bebekleri, oyun çağındaki çocukları, hemşirelerimizi, doktorlarımızı, öğretmenlerimizi şehit eden bölücü hain terör örgütünü biz bir kez daha lanetliyoruz" dedi.