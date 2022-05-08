AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret

08.05.2022 12:52
AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Seda Sarıbaş, Aydın'da 4 zihinsel engelli çocuğuna bakan Sahile Gümüş'ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Seda Sarıbaş, Aydın'da 4 zihinsel engelli çocuğuna bakan Sahile Gümüş'ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sarıbaş ve beraberindeki partililer, Sahile Gümüş (67) ve 4 zihinsel engelli çocuğunu Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Engelli çocuklarının bakımını 42 yıldır sürdüren anneyle sohbet eden ve ihtiyaçlarıyla ilgili notlar alan Sarıbaş, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyarette AA muhabirine açıklama yapan Sarıbaş, Sahile Gümüş'ü önceki yıllarda da ziyaret ettiğini, onun varlığının kendileri için bir örnek olduğunu söyledi.

Sarıbaş, "Vefakar ve cefakar annemizi tekrar görelim istedik. Tüm topluma örnek olsun istedik. Allah razı olsun. Daima dile getirdiğimiz bir söz var: 'Cennet analarının ayakları altındadır.' Hakikaten burada onu gözlemlemiş olduk. Rabb'im uzun, sağlık dolu ömürler versin inşallah. Evlatlarını sağlıkla ve sıhhatle büyütebilmesini, ilerleyen yıllarda da inşallah onlara sahip olabilmeyi devam ettirmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Anne Gümüş de ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Sarıbaş'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Başkan Tutal'dan 'Anneler Günü' ziyaretleri Başkan Tutal'dan 'Anneler Günü' ziyaretleri AK Parti'li Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması AK Parti'li Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

Anneler Günü, AK Parti, Engelli, Gümüş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement