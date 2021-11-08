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AK Parti'li Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "çöplük" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "çöplük" eleştirisi Açıklaması

08.11.2021 13:49
AK Parti'li Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından halen bir çözüm geliştirilemediğini savunarak, "Harmandalı pimi çekilmiş bomba gibi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından halen bir çözüm geliştirilemediğini savunarak, "Harmandalı pimi çekilmiş bomba gibi. CHP yönetimindeki Ümraniye çöplüğündeki faciayı unutmayalım. Harmandalı bir Ümraniye olmasın." dedi.

Sürekli, Çiğli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Köseler Bölgesi'nde, yer hareketlerinin ardından oluşan çatlakların bulunduğu bölgede basın açıklaması yaptı.

Yaşanan yer hareketliliğinin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nden kaynaklandığını ileri süren Sürekli, tesiste 1992'den bu yana vahşi depolama yapıldığını, 50 milyon metreküp çöpün biriktiğini, çöp dağlarının boyunun 50 metreye ulaştığını söyledi.

Bu yük nedeniyle 2013 yılından itibaren bölgede zemin kaymalarının yaşandığını savunan Sürekli, şunları kaydetti:

"Burada yaşanan kaymaların nedeni çöplükten sızan zehirli sular. Bunlar kayaları bile eritiyor. Bölgeye hala günlük 5 bin top çöp getirilmeye devam ediliyor. 150 hektarlık alan heyelan bölgesinde ama çöp gelmeye devam ediyor. Derhal bu alana çöp dökülmesi durdurulmalıdır. Burada zehirli atık suların kontrol altına alınması için çöp yığınlarının 500 metre yatayından itibaren 40 metrelik drenaj boruları yapılmalı. Bu atıklar drenaj borularıyla oluşturulacak havuza akıtılmalı. Bölgenin jeofizik etütlerinin de hızla bitirilmesi lazım.

Büyükşehir Belediyesi, çöp üstüne çöp koyuyor ama taş üstüne taş koymuyor. Bir şeyler yapmak adına yapıyormuş gibi görünüyorlar. İstinat duvarları örüp kazık çakıyorlar. Ama kendi yaptırdıkları raporlarda kazık çakmanın da tehlikeli olduğu, buradaki sorunu arttırdığı görülüyor."

Sürekli, sorunun çözümü konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğunu, iktidara düşen kısımların ise takipçisi olduklarını vurgulayarak, "Harmandalı, pimi çekilmiş bomba gibi. CHP yönetiminde Ümraniye çöplüğündeki faciayı unutmayalım. Harmandalı bir Ümraniye olmasın." diye konuştu.

Mahalle sakini Yadigar Çeliktaş da yer hareketleri nedeniyle evinden tahliye edildiğini, evlerinin akıbeti konusunda yetkililerin bir açıklama yapmadığını belirtirken Hümeyra Turan ise belirsizlik içinde yaşadıklarını, sorunun hızla çözülmesini istediklerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "çöplük" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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