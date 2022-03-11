AK Parti'li Sürekli'den opera binası inşaatı eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin opera binasını 2023'te bitireceğini söylediğini ancak hiç beklentilerinin olmadığını belirterek, "Bu da yarım kalan projelerden biri olarak gözüküyor. Maddi kayıp 500 milyon lira." dedi.

Sürekli, opera binası şantiyesi önünde yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin projelerinin yol alamadığını savundu.

Bu projelerle maddi kayıpların yaşandığını kaydeden Sürekli, "Bunun sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesinin plansızlığı, üretme konusundaki yetersizliği, iş bilmezliği. Sonuçta büyük maddi kayıplar. İzmirliler projelere kavuşamıyor ve büyük hüsran yaşanıyor." dedi.

Sürekli, Mavişehir'deki opera binasının bu hüsranlardan biri olduğunu belirterek, "Bu proje de yol almıyor. Bize göre sonu hüsranla bitecek gibi gözüküyor, inşallah öyle olmaz." diye konuştu.

Bina için ihalenin 2016'da yapıldığını ve bitim süresinin 1350 gün olduğunu hatırlatan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Bunu 2023'te bitireceğiz' diyorlar ama hiç umudumuz, beklentimiz yok. Bu da yarım kalan projelerden biri olarak gözüküyor. Maddi kayıp 500 milyon lira. İhaledeki yanlışlıklardan dolayı sahneyi kim, nasıl yapacak, o bile belli değil. Biz İstanbul'da tartışmalara neden olan Atatürk Kültür Merkezi'ni hükümet olarak yaptık, geçtik."

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin birçok projesinde sorun yaşandığını belirterek, "İzmirliler bize büyükşehirin yaptığı çalışmaların takip görevini verdi bize. Etkin, yerinde, yapıcı şekilde görevimize devam edeceğiz." dedi.

"Karşıyaka Stadı protokolü 7 aydır bekliyor"

Yapımına henüz başlanmayan Karşıyaka Stadı ile ilgili bir soru üzerine Sürekli, şunları kaydetti:

"Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bu stadı yapabileceklerini belirterek talep etti. 'Paramız hazır' dediler. Genel başkan yardımcımız Hamza Dağ öncülüğünde gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı araziyi tahsis etti. Bakanlık ve iki belediye arasında protokol yapılması kararlaştırıldı. Bakanlık protokolü gönderdi 7 aydır bekliyor. Bu topu taca atmaktır. Stadı yapacakları para yok. Ben Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir şey demiyorum. O bu konuda samimi ama büyükşehir samimi değil. Karşıyaka Belediye Başkanı bunu görsün, bizim yanımızda olsun. Bu oyunlara alet olmasın. Resmi yazılarını yazsınlar bakanlığa. 7 aydır protokol orada bekliyor."

Sürekli, akaryakıttaki fiyat artışları yüzünden ulaşıma yapılacak zammın makul seviyede olması gerektiğini, bunun otomatiğe bağlanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.