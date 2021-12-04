Üye Girişi
AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2) - Son Dakika

AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2)

04.12.2021 22:29
AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2)

'3 AYRI DİZİDE 3 AYRI İNTİHAR SAHNESİ VARDI, RTÜK BAŞKANI'NI ARADIM'AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta partisi tarafından düzenlenen yerel medya buluşmaları programına katılarak gazetecilerle bir araya geldi.

'3 AYRI DİZİDE 3 AYRI İNTİHAR SAHNESİ VARDI, RTÜK BAŞKANI'NI ARADIM'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta partisi tarafından düzenlenen yerel medya buluşmaları programına katılarak gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşan Mahir Ünal, hem dijitalde hem konvansiyonelde gördüğü manzaranın kendisini ürküttüğünü, bunun da reyting, izlenme oranı ve tıklanma uğruna yapıldığını söyledi.

er 100 kişinin bulunduğu yerde bir kavga edenin, şiddet eylemi olan bir kişinin çıkabileceğini belirten Ünal, bu yüzde 1'i alıp yüzde 100 olarak gösterilemeyeceğini ifade etti. Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Televizyonları bir açıyorsunuz, aman Allah'ım. Şiddet, şiddet, şiddet. Psikologlar ne diyor? 'Çocuklar şiddeti 2 şekilde öğrenir. Görerek ve yaşayarak.' Biz, sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz. Ne adına? Tıklanma adına, izlenme adına, reyting adına biz her gün maalesef televizyonlarda bunu yapıyoruz. ve bütün dünyada intihar görüntüleri ile intihar olayları arasında korelasyon vardır. O yüzden dünya sağlık örgütü şiddet, intihar ve benzeri haberleri ve görüntüleri insanın ruh sağlığını bozucu faktör olarak nitelendiriyor. Geçen gün bir akşam 3 ayrı dizide 3 ayrı intihar sahnesi vardı. RTÜK Başkanı'nı aradım, 'Sevgili başkanım, bütün dünyada dünya sağlık örgütü dahil ununla ilgili kod 5'i yayınladılar. Bir akşamda 3 ayrı dizide nasıl oluyor da 3 ayrı intihar sahnesi oluyor? Daha şiddeti saymıyorum bile. Psikologlar bize diyor ki şiddet görerek ve yaşayarak öğrenilir. Sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda çocuklarımıza ne gösteriyorsunuz? Şiddet, şiddet, şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunun adı. Biz, şiddetin bir sarmala dönüştüğü toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından, en azından dünya sağlık örgütünün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını, izlenme oranları, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurulları da başta RTÜK olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede 3 dizide 3 intihar sahnesi olmaz. İzlenme kaygısı ile dizisini izletmek için, dizisinin reytinginin akşamki prime time da izlenirlik oranım yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır."


AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2)
AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2)
AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2)

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Mahir Ünal, AK Parti, İntihar, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2) - Son Dakika


Son Dakika

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi 22:19 İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü 17:54 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Son Dakika Haberleri
22:20 Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu
22:19 İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi
22:09 Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi
22:07 Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti
21:47 Meral Akşener'e "Başbakan olacağım" sözlerini soran vatandaşa İYİ Partililerden tepki
21:24 Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var
21:14 5 Alman otomotiv lideri 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak
21:04 Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi
20:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
20:23 Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu
Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu         
22:20
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!         
15:01
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 22:34:12. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement