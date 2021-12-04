Üye Girişi
AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında - Son Dakika

AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında

04.12.2021 00:39
AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında ve Türkiye ekonomik bağımsızlığını, ekonomide dışa bağımlı bir terminal ekonomi modeli dediğimiz modelden üretime, ihracata dayalı bir modeli hayata geçirecektir ve bunun içinde...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında ve Türkiye ekonomik bağımsızlığını, ekonomide dışa bağımlı bir terminal ekonomi modeli dediğimiz modelden üretime, ihracata dayalı bir modeli hayata geçirecektir ve bunun içinde tamda şimdi bunun zamanı" dedi.

TBMM'de, Kahramanmaraş'ta 3 yeni organize sanayi bölgesinin kurulmasının onaylanmasının ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir program düzenlendi. Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile iş insanları katıldı.

'GEZİ OLAYLARINI AZ BİLE ABARTIYORRUZ'Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, terminal ekonomi modelinden ihracata ve üretime dayalı ekonomik modele geçme fırsatı olduğunu söyledi. Gecelik repo faizlerinin 7 bin 500'lere çıktığı dönemlerde Türkiye'ye giren sıcak paranın faiz, döviz ve borsada bir süre beklediğini kaydeden Ünal, şöyle devam etti: "Sıcak para geliyor, o yüzden terminal ekonomi modeli diyorum, bu finans enstrümanların içerisinde şöyle bir geziyor çok yüksek rakamlarda kazanç sağlayıp çıkıp gidiyordu. Türkiye'ye girdiğinde hafif bir rahatlıyordu ekonomik olarak, fakat o sıcak para Türkiye'den çıktığında Türkiye, geçmiş olsun. Peki Türkiye sürekli olarak sıcak paraya dayalı bir ekonomik modeli sürdürebilir mi? Şimdi bize diyorlar ki 'Siz gezi olaylarını çok abartıyorsunuz.' Hayır, gezi olaylarına az bile abartıyoruz. Gezide hatırlayın, Türkiye tam olarak bu kısır döngüyü kırmıştı. Ne olmuştu gezide? Faizler 4.6'ya düşmüştü, enflasyon 6'ya düşmüştü, IMF'ye olan borcumuzu ödemiştik, ihracatımız 186 milyar dolarlara çıkmıştı, 3 tane büyük proje açıklamıştık. Adamlar 'Mesele ağaç değil?' derken aslında doğru söylüyorlardı. Mesele ağaç değildi, mesele Türkiye'nin ekonomik olarak faize bağımlı, dolarizasyona bağımlı, kura bağımlı, hasılı ekonomik olarak dışa bağımlı bir modelden çıkma arifesine gelmişti Türkiye. Ama ne oldu? 12 bin dolarlara çıkmıştı kişi başına düşen gelirimiz. 2013'ten başlayarak yeniden gezi, 17-25 Aralık, çukur olayları, 15 Temmuz. Sanki Türkiye'nin başına hiçbir şey gelmemiş, Türkiye 2013'ten bugüne kadar kendi ekosisteminde hiçbir sorunla karşılaşmamış, Irak'ta iç savaş yaşanmamış, Suriye'de iç savaş yaşanmamış, birileri mavi vatana göz dikmemiş, birileri Türkiye'de darbe yapıp bizatihi darbe yapıp devleti ele geçirmeye kalkışmamış, 4 tane terör örgütüyle Türkiye mücadele etmemiş, her şey güllük gülistanlıkmış, bu esnada da Türkiye bunları yerine getirmemiş gibi bir diskur oluşturuyorlar."'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA EKONOMİK DARALMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VAR AMA BU SORUNLARI YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ' AK Parti'nin 2013'ten sonra da büyük sorunlar çözdüğünü savunan Ünal, 2013'te Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, sınır güvenliğine dair bütün tartışmaları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla gömdüğünü, terörü kaynağında karşılayıp kuruttuklarını, oluşturulmak istenen terör koridorunu parçaladıklarını söyledi. Türkiye'nin dünyada Kovid sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu belirten Ünal, "Yahu bize ne oluyor ki 70 yıllık sorunları çözen, Türkiye'nin en zor günlerinde dimdik ayakta duran, bunca saldırıyı göğüsleyen, 4 tane terör örgütünü bertaraf eden bir ülke ve bu ülke ihracatını görüyorsunuz, büyüme oranlarını görüyorsunuz, üretim yeteneğini, kapasitesini, potansiyelini görüyorsunuz. Şimdi bu ülkeyi birileri bu ülkenin potansiyelini, kapasitesini, sorun çözme potansiyelini, kapasitesini sadece kur üzerinden değerlendiriyor. Evet, Türkiye'nin şu anda diğer bütün dünyada olduğu gibi ekonomik daralmadan kaynaklanan, dolarizasyondan kaynaklanan, kur dalgalanmalarına kaynaklanan sorunları var ama ne diyorum, bu sorunları kim çözecek, bu sorunlar bugünün sorunları ve bu sorunları yine biz çözeceğiz. Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında ve Türkiye ekonomik bağımsızlığını, ekonomide dışa bağımlı bir terminal ekonomi modeli dediğimiz modelden üretime, ihracata dayalı bir modeli hayata geçirecektir ve bunun için tam zamanı" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIK SAVAŞININ KAHRAMANLARI, SAVAŞÇILARI İŞADAMLARIDIR'Yakın zamanda Türkiye'nin lojistik avantajı en güçlü ülke olarak tespit edildiğini, savunma sanayisinde oyun değiştirici olarak görüldüğünü, Türkiye'nin kaçınılmaz olarak bir üretim üssüne dönüşeceğini ve sağlık endüstrileri ile biyoteknoloji alanlarında önümüzdeki 5 yıl, savunma sanayide göstermiş olduğu başarıya benzer bir başarı göstereceğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti: "Türkiye aynı şekilde TOGG ile beraber yeni otomotiv sektörünün bütün dinamiklerini değiştiriyor şu anda. Türkiye'nin avantajı ne? Türkiye'nin en büyük avantajı şu anda düşünün Türkiye sistemini yeni kuruyor ve Türkiye sistemini kurarken neyi kullanıyor? En son teknolojik imkanları kullanarak kendi altyapı kurulumunu gerçekleştiriyor. Bugün Almanya sadece bilişim altyapısını değiştirmek istese inanılmaz bir bütçe önüne çıkıyor, çünkü bilişim altyapısını 80'lerde 90'larda kurmuş. Şu anda değiştirmek istese çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Ama Türkiye geçtiğimiz 10 yılda sağlık altyapısını, eğitim altyapısını, ulaşım altyapısını, bütün altyapılarını Türkiye hazırladı. Düşünün Kovid salgını olduğunda Türkiye uzaktan eğitim EBA sistemine 3 günde geçti. Almanya tam 4 ay geçemedi biliyor musunuz uzaktan eğitim sistemine. Türkiye artık eski Türkiye değil ve her birinizi kıymetli kılan da bu mücadele kahramanları sizlersiniz. Yani Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık savaşının kahramanları, savaşçıları sizlersiniz. Biz toprak bütünlüğümüzü, sınır güvenliğimizi korumak için Mehmetçik ile savaşıyoruz ama ekonomik bağımsızlık savaşının kahramanları iş adamlarıdır, girişimcilerimizdir, sanayicilerimizdir, onların ufkudur, onların vizyonudur, onların cesaretidir, onların risk alma kabiliyetidir ve bu anlamda Kahramanmaraş'a yine çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Biliyorsunuz Kahramanmaraş, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha kurulmadan kendi bağımsızlığını kazanmış bir şehirdir. O yüzden öncü bir şehirdir Kahramanmaraş. Şimdi ekonomik bağımsızlık savaşında da Kahramanmaraş'a çok büyük bir sorumluluk düşüyor."

Gecenin sonunda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Mahir Ünal'a bir tablo hediye etti.


AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında
AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında
AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında
AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında - Son Dakika


Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Son Dakika Haberleri
00:32 Volkan Demirel'den taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum
00:31 Ağaçların arasında intihar etti
23:52 Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek
23:51 Prof. Dr. Ertuğrul'a aşı karşıtlarından tehdit: Seni asacağız
23:20 Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
23:20 Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili gerçeği ifşa etti
23:00 Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
22:47 Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
22:46 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
22:27 UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira         
11:47
Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler         
10:49
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 00:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Ünal: Türkiye şu anda önemli bir yol ayrımında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement