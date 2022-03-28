AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak - Son Dakika
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AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak

28.03.2022 20:30
AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilindiği gibi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifimizde yapacağımız ekleme ile görme engelli vatandaşlarımızın tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak çok önemli bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu düzenlemenin uygulanmasıyla 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARA UYGUN OY PUSULASIYazıcı, görme engelli vatandaşlara özel oy pusulalarının tasarlanacağını belirterek açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır. Böylece, görme engelli seçmenlerimizin 'oyun gizliliği' esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacaktır. Her zaman belirttiğimiz gibi, bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır."


AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak
AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak
AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak
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Anayasa Komisyonu, Milletvekili, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yazıcı: Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak - Son Dakika
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