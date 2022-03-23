AK Parti'li Yılmaz: "Çiftçi ve üreticilerimize yaklaşık 200 milyon lira destek yapılacak" - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz: "Çiftçi ve üreticilerimize yaklaşık 200 milyon lira destek yapılacak"

23.03.2022 11:37
AK Parti'li Yılmaz: "Çiftçi ve üreticilerimize yaklaşık 200 milyon lira destek yapılacak"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersinli çiftçi ve üreticilere yaklaşık 200 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersinli çiftçi ve üreticilere yaklaşık 200 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin 20 yıldır hep çiftçinin yanında olduğunu söyledi. Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin'in yüzölçümünün yüzde 21'inde, yaklaşık 330 bin hektar alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, ilin narenciye üretiminde de dünyada 4'üncü sırada yer aldığını söyledi. Mersin'in yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında da Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin, Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesi için 20 yıldır çiftçilere ve üreticilere milyarlarca liralık desteklerde bulunduğunun altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin geçen hafta çiftçi ve üreticilere 5 milyar 586 milyonluk destekleme ödemesi yapılacağı yönündeki açıklamanın, çiftçi ve üreticileri mutlu ettiğini kaydeden Yılmaz, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında Mersinli üretici ve çiftçilerimize toplam 45 milyon 745 bin lira ödeme yapıldı" dedi.

Türkiye'de 'tarımın başkenti' olma yolunda önemli bir ivme kazanan Mersin'in bereketli topraklarında her mevsim üretimin gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, 2021 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin toplamının ise 198 milyon 303 bin lira olacağını ifade etti. Yılmaz, "Bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında Mersinli üreticimize toplam 104 milyon 696 bin, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında 72 milyon 356 bin, su ürünleri üretiminin desteklenmesi kapsamında 635 bin, tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi kapsamında 4 milyon 992 bin, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında ise 15 milyon 621 bin olmak üzere 2021 yılı desteklerinde toplam 198 milyon 303 bin lira Mersinli üreticilerimizin ve çiftçilerimizin hesaplarında olacak. Çiftçilerimizin yanında olan, üreticilerimizi her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

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Milletvekili, AK Parti, Mersin, Çiftçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Çiftçi ve üreticilerimize yaklaşık 200 milyon lira destek yapılacak' - Son Dakika


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