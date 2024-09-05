AK Parti Meclis Üyesi, 90 Tl'lik otopark ücretini ödemeyince tartışma çıktı: ''Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem'' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Meclis Üyesi, 90 Tl'lik otopark ücretini ödemeyince tartışma çıktı: ''Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem''

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İstanbul'da AK Parti Meclis Üyesi Nazif Tunç, 90 liralık otopark ücretini ödemek istemeyince güvenlik görevlisiyle tartışmaya başladı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde Tunç'un, ''Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem.'' ifadeleri yer aldı.

05.09.2024 10:27  Güncelleme: 14:11
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İstanbul'da AK Parti Meclis Üyesi Nazif Tunç, 90 liralık otopark ücretini ödemek istemeyince güvenlik görevlisiyle tartışmaya başladı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde Tunç'un, "Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem" ifadeleri yer aldı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Nazif Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerden çıkış yaparken otopark ücreti ödemek istemedi. İSPark ücretini ödemeden çıkış yapamayan Nazif Tunç, güvenlik görevlisiyle tartışma yaşadı. Tunç, güvenlik görevlisine: "Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem." dedi.

"BU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VERİLEN BİR HAK"

Ücret ödemeden çıkmak isteyen Tunç'a otopark görevlileri müsaade etmeyince, Tunç, "Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemek istemiyorum. Benim arabama idari işlem yapın, cezai işlem uygulayın. Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir hak bu" dedi.

Tartışma nedeniyle İSPark'a ait otoparkta uzun kuyruklar oluşurken güvenlik görevlisi çıkış kapısını açtı. Tunç, ücreti ödemeden otoparkı terk ederken o anlar kameralara yansıdı.

NAZİF TUNÇ KİMDİR

1979 yılında Malatya doğumlu Nazif Tunç, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Tunç, 2017-2024 yılları arasında AKP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu süre boyunca Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Tunç, Hukukçular Derneği üyesi olup Bakırköy'de kendine ait ofiste serbest avukatlık yapıyor.

AK Parti Meclis Üyesi, 90 Tl\'lik otopark ücretini ödemeyince tartışma çıktı: \'\'Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem\'\'

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Son Dakika Politika AK Parti Meclis Üyesi, 90 Tl'lik otopark ücretini ödemeyince tartışma çıktı: ''Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem'' - Son Dakika

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    Yorumlar (29)

  • Muhittin Çavdarlı: Nasıl bir ego vatandaşa yukardan bakmak tarifi yok,bu zihniyet kaybetmeye mahkum 176 11 Yanıtla
  • Adem: Görevliyi para istediği için terörist ilan ederler 149 8 Yanıtla
    Oğuz Özen: Adamı işten atmışlar;((( 0 0
  • özer bergin: uzatmayın adam haklı. 21 90 Yanıtla
  • Tuncay Sevim: beleş hayata alışmışlar yakında bununla ilgili bir yasa çalışması yapılır demedi deme ibrahim 76 1 Yanıtla
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  • Murat BEYDÜZ: ülkenin geldiği son nokta. 62 2 Yanıtla
  • Murat Kara: Odemeyin hiç birşey Kul hakkı varsa 58 5 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Para hep asgari ücret li den fakir fukara dan alınıyor 54 1 Yanıtla
  • Orhan Ceylan: Bunlar alışmamış cebinden para ödemeyi. 47 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Meclis Üyesi, 90 Tl'lik otopark ücretini ödemeyince tartışma çıktı: ''Ben meclis üyesiyim, otopark ücreti ödemem'' - Son Dakika
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