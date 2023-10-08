AK Parti MKYK listesine giremeyen Şamil Tayyar ateş püskürdü: İçin için partiyi çürütüyorlar

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. 49 isim yeni listede kendine bir kez daha yer bulamazken, bu isimlerden Şamil Tayyar dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, "ongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını 'değişim' ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor" dedi.

49 İSİM LİSTEDE YER BULAMADI

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde genel başkan ve parti kurulları seçimi tamamlandı. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de, mevcut MKYK üyelerinden 49'u yeni MKYK'de yer almazken 26 isim yerini korudu. MKYK'de 18 kadın, 57 erkek yer aldı. Yeni MKYK'de Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Bülent Tüfenkci, Derya Yanık, Fatma Güldemet Sarı, Haluk İpek, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Öznur Çalık ve Şamil Tayyar yer almadı.

"KÜÇÜK BİR TESPİT VE UYARI"

Tayyar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini, toplumsal ihtiyaçlar ve siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir.

"AK PARTİ'Yİ İÇİN İÇİN ÇÜRÜTÜYORLAR"

Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını 'değişim' ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor. Oy oranının yüzde 50'den 35'e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa, telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor."

PROFİLİNDEN AK PARTİ'Yİ KALDIRDI

Öte yandan Tayyar, sosyal medya hesabında daha önce "Adalet ve Kalkınma Partisi 24., 25. Ve 26. Dönem Milletvekili" ibarelerini sildi. Yerine "Gazeteci, yazar, siyasetçi" yazdı.