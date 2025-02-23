AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi - Son Dakika
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Politika

AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi

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1607 delegenin oy kullanacağı AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre başlamadan kesinleşen MKYK listesinde ise birbirinden sürpriz isimler yer aldı. Eski futbolcu Mesut Özil listede kendine yer buldu.

23.02.2025 11:56  Güncelleme: 12:06
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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenleniyor. 1607 delegenin oy kullanacağı kongreye on binlerce kişi katılırken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

BİRBİRİNDEN SÜRPRİZ İSİMLER

Kongrenin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer aldı. Bunlardan biri de hiç kuşku yok ki eski futbolcu Mesut Özil oldu.

LİSTEYE 43. SIRADAN GİRDİ

Özil, listeye 43'üncü sıradan girerken, bu konudaki kulisler de doğrulanmış oldu. Ünlü futbolcunun AK Parti'de siyaset yapacağına yönelik uzun süredir birçok söylenti dolaşıma girerken Özil, AK Parti ve Erdoğan'a yakınlığı nedeniyle de çokça eleştirilere maruz kaldı. Özil, özellikle muhaliflerin sosyal medya linçleriyle birçok kez hedef haline getirildi.

AK Parti MKYK\'sında Mesut Özil sürprizi

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Son Dakika Politika AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Seçmece null:
    Ne faydası olabilir millete ? Var mı cevabını bulan ? Tuz koktu artık ...Tat vermiyor... 514 94 Yanıtla
  • Casper:
    Sevimsiz Kalass 346 83 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    bir şey yazmayacağım susmakda erdemliktir. 156 30 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ne gibi bir fayda sağlaması bekleniyor ? 144 39 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu adam alman vatandaşı ? 122 29 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    vizyona bak mesut özil uçuşa geçiyoruz 96 32 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunlar da parti mi partizan mı belli değil :) 82 42 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    pudra şekerci vardı lüks arabalara binen ben onuda alirsiniz sandım ama listede goremedim 84 13 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Turkiye milli takiminda oynamayip ülkenin gelecegi hakkinda karar verecek öyle mi pessss 54 2 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Muhalefet dediğiniz birkaç batı hayranı ve mandacı zihniyetin ne desiği umrumda değil. 20 35 Yanıtla
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