AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenleniyor. 1607 delegenin oy kullanacağı kongreye on binlerce kişi katılırken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
Kongrenin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer aldı. Bunlardan biri de hiç kuşku yok ki eski futbolcu Mesut Özil oldu.
Özil, listeye 43'üncü sıradan girerken, bu konudaki kulisler de doğrulanmış oldu. Ünlü futbolcunun AK Parti'de siyaset yapacağına yönelik uzun süredir birçok söylenti dolaşıma girerken Özil, AK Parti ve Erdoğan'a yakınlığı nedeniyle de çokça eleştirilere maruz kaldı. Özil, özellikle muhaliflerin sosyal medya linçleriyle birçok kez hedef haline getirildi.
Son Dakika › Politika › AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi - Son Dakika
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