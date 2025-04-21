AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var - Son Dakika
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Politika

AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var

AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var

AK Parti MKYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olması bekleniyor. Ekonomi ile ilgili atılan adımların gündeme gelmesi beklenen toplantıda CHP tarafından başlatılan eylemler de masaya yatırılacak.

21.04.2025 07:28
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AK Parti MKYK Toplantısı bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem yerel hem de ulusal gündemlerin konuşulması bekleniyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Sabah'ın haberine göre toplantıda ana gündemin, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında "Terörsüz Türkiye" çalışmalarındaki son durum olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

Ekonomi ile ilgili atılan adımların da gündemde yer alması beklenen toplantıda, özellikle 2026 sonunda ulaşılması beklenen tek haneli enflasyon hedeflerine ilişkin atılan adımların ve sonuçları değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ KATLİAM DA MASAYA YATIRILACAK

CHP tarafından başlatılan eylemler de gündeme gelecek. Toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların da masaya yatırılması beklenirken, Suriye üzerinden Türkiye'ye karşı verilen mesajların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Uluslararası İlişkiler, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tuncay Yilmaz:
    Nazan öncelin hep aynı nakarat şarkısını dinlemenizi tavsiye ederim güzel şarkı. 81 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bune ağa ya. artık gündem değişmiyor bu tür haberlerle. insanlar yemiyor. ortada fiziki hicbirsey yok. laf laf laf. Gazze, enflasyon düşecek, faiz düşecek, cehape, biz gidersek ülke biter. ginaaaa geldi artik 62 9 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    kendılerıne gelınce herkes suspus baskasına gelınce cengaver guzell 62 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    evet kritik konu gazze Filistin Suriye yandaşa nasıl rant yapılır millete hizmet Yolunda hiçbir şey yok 54 8 Yanıtla
  • Halis demir:
    HIRSIZZ VARRRR EKREM İBB Yİ TOKATLADI. 10 42 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ekonomi icin toplanmaniza gerek yok hep ayni terane 40 4 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Hep aynı edebıyat sonuç ortada yıyen seçilen yenılen seçmen 35 3 Yanıtla
  • 032725:
    İnşallah son toplanmanız olur. 23 3 Yanıtla
  • 032725:
    Emekli maaşı için toplanın Allah'sız, kitap'sızlar. 20 4 Yanıtla
  • 205622:
    birinci konu Kıbrıs'ta ortaya çıkan kasetler kimin eline geçti hangi ülke bize şantaj yapacak biz bunun karşılığında ne yapacağız papaz buronson örneği 12 2 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Ekmeğe ve makarnaya zam yapıldı mı ? 10 1 Yanıtla
  • n5685244:
    terörsüz türkiye önce ABD Avrupa la anlaşılmalı çünkü Reis'in açıklaması ABD 10 binlere tır mühimmat terörte gönderiyordu 4 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Ey yüce mevlam sen konuyu biliyorsun ...çok Amin 3 0 Yanıtla
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