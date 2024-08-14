AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika
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Politika

AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

AK Parti MYK\'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdırdı

AK Parti'nin gençlerle ilgili yaptırdığı anket önceki gün yapılan MYK toplantısında gündeme geldi. Toplantı sırasında söz alan bir MYK üyesinin "Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım" şeklindeki önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayli kızdırdı.

14.08.2024 08:21
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AK Parti'nin gençlerle ilgili yaptırdığı son anket önceki gün yapılan MYK'da masaya yatırıldı. Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan saha çalışmasında "Kendinizi hangi kimlikle tanımlıyorsunuz?" sorusunu yöneltilen gençler açık ara farkla "Atatürkçü" cevabı vermiş, ikinci sırada ise 'Milliyetçi' cevabı yer almıştı.

MYK ÜYESİNİN YORUMU ERDOĞAN'I KIZDIRDI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; anket çalışması önceki gün yapılan MYK toplantısında gündeme geldi. Bir MYK üyesinin "Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım" sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği ve kızdığı iddia edildi.

"İCRAATLARIMIZI AHA İYİ ANLATMALIYIZ"

Öte yandan yapılan anketlerde 18-30 yaş arası gençlerde Erdoğan'ın oyunun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyundan yüksek olduğu tespiti de yer aldı. Erdoğan'ın bunun üzerine "Tanınma konusunda yaşadığımız herhangi bir sorunumuz yok. Biz icraatımızı gençlerimize daha iyi anlatmalıyız" dediği kaydedildi.

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR OLACAK

Bunun yanı sıra bugün gerçekleştirilecek 23. yaş kutlama programında en az 15 belediye başkanı ile iki milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği belirtilirken, Erdoğan'ın, partiye geçmek isteyen diğer siyasilere de kapıyı araladığı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde bu sayının artacağı konuşulurken, Erdoğan'ın "Dışlayarak, dışarıda tutarak değil biz kucaklayarak bugünlere geldik. Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımızı açık tuttuk. Harekete güç katacak herkesle ortak değerler etrafında buluşma irademiz dün olduğu gibi bugün de bakidir" dediği öğrenildi.

YENİ TEMSİLCİLİKLER AÇILACAK

Toplantıda, AK Parti yurt dışı temsilcilikleri ile ilgili de bir dizi kararlar alındı. Bazı yurt dışı temsilcileri değiştirilirken, Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde yeni temsilcilikler açma, hâlihazırda sayısı beş olan İngiltere, Almanya, Belçika, KKTC ve ABD'de ise temsilcilik sayısının sekize çıkarılması kararlaştırıldı. Toplantıda, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın yürüttüğü "Cemre Projesi"nin de yaygınlaştırılmasına ve hareketin Cemre Vakfına dönüştürülerek çevre farkındalığı ve afetle mücadele gibi alanlarda hizmet vermesine karar verildi.

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Son Dakika Politika AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tarık yılmaz: Memur hariç çalışan ve emekli kısımıda ekonomik sıkıntı büyük eserle icraatla çözülmez bu iş marsa üste kursalar nafile gerçek bu malesef 10 2 Yanıtla
  • utku ergün: Gençler iyi geliyor, bravo 1 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika
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