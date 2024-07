Liderlerin buluşmasında dikkat çeken detay! Erdoğan-Özel görüşmesine eşlik eden Elitaş "Alışkın değiliz" diyerek anlattı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, iki liderin görüşmesine ilişkin yeni ayrıntıları aktardı.

"ONLAR NOT TUTTU DİYE, BİZ DE TUTTUK"

Karşılıklı olarak birbirini ziyaret eden iki liderin görüşmesinde AK Parti'nin heyetinde yer alan Mustafa Elitaş, Ekonomim'e o buluşmaya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Elitaş, "CHP ile güzel görüşmeler oldu. O görüşmelerimizde not tutuldu. Niye not tutuldu? Onu bilmiyorum. Onlar tutuyor diye biz de not tuttuk. Satır satır da yazdık. Alışkın olmadığımız bir şeydi. Diplomatik işlerde not olur. Ben pek çok kez siyasi görüşmelere katıldım ama hiç not tutulmadı. Bu tür görüşmeler, bir uzlaşma varsa ya metne dökülür veya söylenen şeyler varsa orada bilgi paylaşılır; "Şöyle olsun biz böyle düşünüyoruz, öyle yapıyoruz" diye. Ama söylenen sözleri farklı noktaya doğru götürüp, farklı algılarla yapılması kurallara uygun bir iş değil" dedi.

KÜLLİYE Mİ? GENEL MERKEZ Mİ?

Liderlerin görüşmesinden önce CHP'ye buluşma yeri için alternatif sunulduğunu dile getiren Elitaş, "İki siyasi partinin genel başkanı görüşüyor. Ama aynı zamanda ülkenin Cumhurbaşkanının görüşmesi. Nitekim Sayın Cumhur- başkanımız Külliye'de randevu verebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, bize ilettik biz de onlara sorduk; "Külliye'yi mi istersiniz, Çankaya Köşkü'nü mü, Genel Merkez mi istersiniz? Tercihi sizin" dedik. Sayın Özgür Özel de çok teşekkür etti. Genel Merkezi tercih etti" ifadelerini kullandı.

KAFALARI KARIŞTIRAN "BOŞ KOLTUK" DETAYI

Erdoğan ve Özel'in görüşmesinden sonra salonda yer alan boş koltuk dikkat çekmiş ve bunun hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile görüştüğünde, nasıl bir koltuk daha varsa, Sayın Özgür Özel'le yapılan görüşmede de aynı koltuk var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın birini, AK Parti'de kabul etmesiyle, Çankaya Köşkü'nde, Külliye'de ya da herhangi bir mekânda kabul etmesi arasında bir fark yok. Bu onun Cumhurbaşkanlığı makamını kaldırmaz. CHP ev sahipliği yaptığında, koltukları yan yana koymuş, ona da diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü ev sahibi öyle demiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da nezaketli karşıladılar. Biz de teşekkür ediyoruz bu nezaketleri için. Çok güzel hazırlanmışlar. Güzel karşılama oldu" sözleriyle konuya son noktayı koymuş oldu.

"SEÇMEN CHP İLE AK PARTİ'NİN GÖRÜŞMESİNİ OLUMLU BULUYOR"

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından siyasette yumuşama rüzgarları esmeye başladı. Elitaş'ta milletin özlem duyduğu şeyin bu olduğunu ifade etti ve bu durumun seçmende bir karşılığının olduğunu söyleyerek "AK Partili seçmenlerin büyük bir kısmı, CHP'yle AK Parti'nin görüşmesini çok olumlu buluyor. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketi getirdi; Sayın Bahçeli'yle Sayın Özgür Özel'in görüşmelerini MHP'liler de çok olumlu buluyor. İşin enteresan tarafı CHP'liler daha az olumlu buluyor. Niye öyle olduğunu da tam bilemiyorum, onu kendileri değerlendirirler. Biz ülkeyi idare eden bir siyasi parti olmamız hasebiyle kim olursa olsun, iktidarların en büyük görevi uhuletle ve suhuletle bu işi götürebilmektir" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ'DA BOMBANIN ALTINDA OLAN KİŞİ ÖZGÜR ÖZEL'Dİ"

15 Temmuz 2016'da yaşananlara dikkat çeken Elitaş, "15 Temmuz gecesi, tüm milletvekillerimizi Ankara'ya davet ettik. 85 civarında AK Partili milletvekili geldi. Ben Kayseri'deydim. Oradan Meclis Başkanımızla görüştük. "Meclisi açalım" dedik. Kayseri'den CHP'nin genel başkan vekilleri hem Sayın Özgür Özel'le, hem Sayın Engin Altay'la, hem Sayın Levent Gök'le konuştum. Parlamentoya davet ettim. "Geliyoruz" dediler. Geldiler, sağ olsun o gün o bombanın altında olan kişi Özgür Özel'di. O girişimin darbe olduğunu içinde ruhuyla hissetti. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyonun önünde oturarak darbeyi izledi. Sayın Özgür Özel 15 Temmuz günü Meclis'te kürsüdeydi. Hatta bizim bir arkadaşımızın ceketini giyerek kürsüde konuştu" sözleriyle Özgür Özel'in o gece yaptıklarını anlattı.