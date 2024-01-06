Ak Parti\'nin yerel seçim adayları yarın açıklanacak

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği Ak Parti'nin adaylarının bir kısmı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.

ERDOĞAN, 28 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

- Ankara: Turgut Altınok(aranarak tebliğ edildi)

- İstanbul: Murat Kurum

- İzmir: Hamza Dağ

- Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

- Sakarya: Ekrem Yüce

- Adana: Halil Nacar

- Gaziantep: Fatma Şahin

- Trabzon: Murat Zorluoğlu

- Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

- Balıkesir: Yücel Yılmaz

- Hatay: Mehmet Öntürk

- Konya: Uğur İbrahim Altay

- Antalya: Hakan Tütüncü

- Kayseri: Memduh Büyükkılıç

- Rize: Rahmi Metin

- Aksaray: Evren Dinçer

- Denizli: Osman Zolan

- Elazığ: Şahin Şerifoğulları

- Mardin: Veysi Şahin

- Nevşehir: Mehmet Savran