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Dün gece hepsi arandı! İşte AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları - Son Dakika
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Dün gece hepsi arandı! İşte AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları

AK Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İşte kulislere göre adaylığı tebliğ edilen İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları...

20.01.2024 - 00:06,  Güncelleme: 01:08
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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak tören öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Adaylıkları tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.

Son an bir değişiklik olmazsa bu isimler, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de törenle ilan edilecekler.

İşte kulislere göre AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları:

Dün gece hepsi arandı! İşte AK Parti\'nin İstanbul\'da ilçe belediye başkan adayları
YORUMLAR (3)
  • Akif Çağran: En sonunda bayrampaşa değişti Yanıtla 10 18
  • Mehmet Aydın: Pardon Tayyip Erdoğan yanlışlıkla seçimlerden sonra ben belediye başkanıyım demesin hani mevcut makam boşta kalmasın Yanıtla 1 18
  • seçkin mert: Bayrampaşa'da sonunda vasıfsız eleman gitmiş. Yanıtla 7 6

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SON DAKİKA: Dün gece hepsi arandı! İşte AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları - Son Dakika
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