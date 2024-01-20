Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak tören öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Adaylıkları tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.
Son an bir değişiklik olmazsa bu isimler, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de törenle ilan edilecekler.
İşte kulislere göre AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları:
Son Dakika › Politika › Dün gece hepsi arandı! İşte AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları - Son Dakika