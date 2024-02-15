AK Parti Ankara Adayı Altınok: Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ankara Adayı Altınok: Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın emeklilerle ilgili sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Altınok, emeklilere yardım yapmanın seçim vaadi olduğunu ve başka bir iktidar olsa emeklilerin maaş alamayacağını belirtti.

15.02.2024 09:42  Güncelleme: 09:46
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın emeklilerle ilgili sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Vatandaşın, "Emeklilere niye şimdi yardım yapmıyorsunuz? İlla seçim mi olması gerekiyor?" sorusuna Altınok "Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provokasyonu bırakalım." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE DEVLET VERSEYDİ"

Altınok, seçim vaadinde emeklilere doğal gaz ve et yardımlarını artıracağını, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Altınok'un emeklilerle ilgili vaadini seçim gezisi sırasında hatırlatan vatandaş, "Emeklilere yardım yapacağız demiştiniz ya, AK Parti durumu biliyor, niye şimdi yapmıyor? İlla seçim mi olması gerekiyor?" sorusunu sordu. Bir başka vatandaş da "Keşke devlet verseydi, belediye değil." diye sitemde bulundu.

"BÜYÜKŞEHİRE BABASININ CEBİNDEN GELMİYOR"

Altınok, vatandaşların soru ve tepkisine "Büyükşehire hükümetten geliyor, babasının cebinden gelmiyor. Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provokasyonu bırakalım." yanıtını verdi.

AK Parti Ankara Adayı Altınok: Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı

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Son Dakika Politika AK Parti Ankara Adayı Altınok: Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı - Son Dakika

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