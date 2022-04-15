AK Parti'nin Bağcılar Belediye başkan adayı belli oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin Bağcılar Belediye başkan adayı belli oldu

15.04.2022 11:52
AK Parti'nin Bağcılar Belediye başkan adayı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında toplandı. Toplantıya AK Partili Meclis Üyeleri eksiksiz katılım sağladı.

Grup toplantısında sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerine görüşüldü. Yapılan istişareler neticesinde İl Başkanı Kabaktepe, AK Parti Grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan Adayı'nın Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.

Abdullah Özdemir kimdir?

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de Yüksek Lisans Eğitimi'ni tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde Amerika/ Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi'dir ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstlenmiştir.

İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır. - İSTANBUL

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Abdullah Özdemir, İstanbul, AK Parti, Bağcılar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'nin Bağcılar Belediye başkan adayı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin Bağcılar Belediye başkan adayı belli oldu - Son Dakika
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