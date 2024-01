AK Parti\'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden: Herkesle kucaklaşacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Bilden kente döndü.

Diyarbakır Havalimanı'nda karşılanan Bilden, buradan partililerle konvoy eşliğinde "Basın ve Teşkilat Buluşması" programının düzenlendiği Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçti. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bilden, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Aziz Diyarbakırlılar, değerli basın emekçileri ve partimizin kıymetli mensupları; Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Saygıdeğer hemşerilerim; Bildiğiniz üzere 31 Mart tarihinde, halkımız yerel idarecilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Yerel seçimlerin ülkemiz, bölgemiz ve Diyarbakır'ımız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Seçimler, demokrasinin temel şartıdır. Demokrasinin şenliği, demokrasilerin bayramı seçimlerdir. 31 Mart'ta da halkımız mührünü eline alacak, iradesini ortaya koyacak ve kaderini tayin edecektir. Bu seçimlerde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimizin ve teşkilatımızın teveccühüyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Evvela beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize şükranlarımı dile getirmek isterim. Benim için çok kutsi bir görev bu; çünkü Diyarbakır'a hizmet etmek, bir faninin sahip olabileceği en büyük şereflerden biridir.

Diyarbakır, medeniyetlerin beşiğidir. Şehrin her bir sokağında ve her mahallesinde geçmiş medeniyetlerin izleri kayıtlıdır. Diyarbakır, farklı kültürlerin buluşma adresidir. Dili, dini, rengi, mezhebi, kimliği ne olursa olsun, kardeşçe nefes aldığı, birlikte yaşadığı bir barış kentidir. Diyarbakır, bir selamet köprüsüdür. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney, bu selamet köprüsü üzerinde bir araya gelir, birbirlerini tanır ve birbirleriyle hemhal olurlar. Diyarbakır bir tarihtir, bir kültürdür. Şehrin taşı ve toprağı, havası ve suyu muazzam bir kültürel zenginliğe ve derin bir tarihe tanıklık eder. Evladı olmaktan büyük bir onur duyduğum bu kadim şehre hizmet etmek için, tarifi imkânsız bir heyecan, heves ve mutluluk içindeyim.

"HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ, HERKESLE HEMDERT OLACAĞIZ"

Sevgili Diyarbakırlılar; Biz bir bütün olarak; partimizle, milletvekillerimizle ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte Diyarbakır'ımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde, her caddesinde ve her köyünde dolaşacağız. Her eli sıkacak, her kapıyı çalacak ve bütün evlere misafir olacağız. Ayrımcılığı düşman belleyeceğiz, kaybedecek ya da gönlünü kıracak tek bir vatandaşımız, tek bir hemşerimiz olmadığı düşüncesiyle hareket edecek, kardeşliğimizden ve birlikteliğimizden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Herkesle hemdert olacağız.

'7/24 Diyarbakır'ın hizmetkârı olma' şiarıyla, yolumuzu aydınlatacağayız. Ekibimizle birlikte şehrimizin temel sorunları ve alternatif çözüm yollarına dair kapsamlı bir hazırlık yaptık ve bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Seçim kampanyamız boyunca, şehrimizin çehresini değiştirecek plan ve projelerimizi, peyderpey siz değerli halkımızın beğenisine sunacağız. Daha iyiye varmak ve Diyarbakır'ımızı hak ettiği üst seviyelere çıkarmak için el birliğiyle gayret edeceğiz.

Daima müspet gündemlerin peşinde koşacak, hemşerilerimizin kıymetli vakit ve kaynaklarını asla menfi gündemlerle harcamayacağız. Bütün eylem ve söylemlerimizin odağına, Diyarbakır'ımızı büyütmek, Diyarbakır'ımızı geliştirmek ve Diyarbakır'ımıza değer katmak hedeflerini koyacağız.

Diyarbakır ile nefes alıp Diyarbakır ile nefes vereceğiz. Gerek seçim döneminde ve gerekse seçim sonrasında siyaseti hep belli ilkeler çerçevesinde yapacağız. Liyakatten, şeffaflıktan ve demokratik usullerden şaşmayacağız. Size söz veriyorum hesap sorulan, hesap veren ve ulaşılan biri olacağım.

Hemşerilerimizin dezavantajlı kesimlerinin, çocukların, kadınların, engellilerin, yaşlıların, yetimlerin, dar gelirlilerin yanında duracağız. Sosyal belediyeciliğin zeminini mümkün olduğunca genişleteceğiz. Eğitim ve sağlık hizmetlerine büyük bir ağırlık vereceğiz. Tarım, kültür, turizm ve sanat faaliyetlerini destekleyecek ve tabana yayacağız.

Katılımcılık kanallarını artıracağız; kapımızı hemşerilerimize sonuna kadar açık tutacağız. Şehrin yönetimine her bir vatandaşımızın fikrinin ve hassasiyetinin yansımasını sağlayacağız. Şehrin önemli meselelerinde halkımızla birlikte karar vereceğiz. Sivil toplum örgütlerimizle sağlıklı bir diyalog kuracağız. Şehrimizin bütün dinamikleriyle irtibat ve iş birliği içinde olacağız.

Çok kıymetli hemşerilerim; 25 yıl önce 28 yaşında çok genç bir mimar iken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde İmar İşleri Daire Başkanı olarak atandım. Çeyrek asır önce planladığımız ve Türkiye'nin gıpta ederek konuştuğu Kantar Kavşağı ile Talaytepe arasında, Diyarbakır nüfusunun şu an neredeyse dörtte birinin yaşadığı bu modern kentin planlama sürecini o dönem nasıl tasarladıysak aynı şevkle şehrin gelişim akslarını planlayacağız.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde İmar İşleri Daire Başkanlığı dönemimde, Seyhan Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı dönemimde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü dönemimde, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Başkanlığı dönemimde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı'nda görev aldığım dönmelerde ve Dünya Kültür Mirasının en kıymetli yerlerinden biri olan İstanbul Tarihi Yarımada'da Kurul Başkanlığım döneminde edindiğim tecrübe ve bilgi birikimini şehrimin hizmetine sunacağımdan hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın.

Diyarbakır'ımızın gelecek dönemlerde dünyanın her açıdan gelişmiş şehirleriyle yarışabilmesi için benim mert ve yürekli hemşerilerimden bir isteğim var. Tüm adayları iyi tanıyıp geçmişte yaptıkları hizmetlerine bakıp sandıkta tercihlerini buna göre yapmalarını istiyorum. Size söz veriyorum sonuç ne olursa olsun başımın tacıdır.

Değerli hemşerilerim; Biz Diyarbakır'a bir ibadet aşkıyla hizmet edeceğiz. Yerelde ve merkezde eldeki bütün imkânları zorlayacak ve bunları Diyarbakır için seferber edeceğiz. Bunun için hepinizin desteğine ve hayır duasına talibiz. Sözlerime son verirken, bir kez daha 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Seçimde yarışacak diğer bütün parti ve adaylara da başarı dileklerimi iletiyor, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun...