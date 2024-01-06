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İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü - Son Dakika
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İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü

AK Parti'nin İBB Başkan adaylığını tebliğ ettiği eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. Kurum, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

06.01.2024 - 22:34,  Güncelleme: 00:18
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığını tebliğ ettiği eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya sızdı. Kurum, "İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." dedi.

AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını yarın kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İBB Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkmıştı. AK Parti kararını Murat Kurum'dan yana kullandı. Kurum, İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacak.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
Murat Kurum

"16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ"

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylık tebliğ edildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan görüntülerde Murat Kurum'un arkasındaki ekibinden bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamaması için dikkatlerden kaçmadı.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın açıklanacak 28 ilden geriye kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyuracak. AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
Murat Kurum

AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

İBB adayı Kurum\'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (15)
  • ALPEREN UMUT: Eko sana güle güle Yanıtla 217 234
  • Eyup Karahan: Hayırlı olsun En azından eko gibi her türlü afet olunca tatile giden biri değil kentsel dönüşüm içinde çok katkıları olacaktır Yanıtla 171 179
  • Orhan Bolat: Ekrem başkanın karşında şansı yok hele hele birde tv ye çıkarsalar Yanıtla 156 156
  • Bulent Cebeci: Ekrem İmamoğlu nun 2.dönemi hayırlı olsun Yanıtla 113 111
  • Oğuz Yalçın: Allah muvaffak eylesin inşallah Yanıtla 125 95
  • Kerem Oğuz: ALLAH yardımcımız olsun Murat başkan sana inanıyoruz Yanıtla 103 105
  • Veysel Üşen: Hocam.. 16 milyon İstanbullu yok yanlız..16 milyon 3 milyon mülteci derseniz daha sağlıklı olur.. ?? Yanıtla 80 67
  • Aydın Gökmen: Sonun geldi seloooo Yanıtla 59 35
  • TC Tabak: Kentsel dönüşüm sonrası birçok İstanbulda yaşayan insan oraları terk etmek zorunda kalacaktır. (Fatih Sultan Mehmete Keşişin söylediği söz.) Yanıtla 29 26
  • Coronaci : Tapulu malimdan zorlami cikaracaklar ??? 15 10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

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